Zimbabvejski politik umrl po trčenju v slona

V Zimbabveju je danes v prometni nesreči umrl opozicijski poslanec, potem ko je z vozilom, v katerem so bili še štirje njegovi kolegi, trčil v slona. Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, ko se je peterica peljala po neosvetljeni cesti med prestolnico Harare in mestom Bulawayo. Preostali štirje poslanci so nesrečo preživeli.

Poslanec Desire Moyo se je s kolegi vračal iz parlamenta v Harareju, ko so se na cesti z avtomobilom zaleteli v slona, pri čemer so ga zadeli v zadnji del. Žival je nato napadla vozilo in ga povsem uničila, je po poročanju lokalnih medijev povedal Discent Bajila, član Moyeve stranke Državljanska koalicija za spremembe.

Moyo je na kraju nesreče umrl, njegovi štirje poslanski kolegi pa so preživeli in so jih poškodovane odpeljali v bolnišnico.

I am deeply saddened to hear of the untimely and sudden death today of Hon Desire Moyo in a road traffic accident.



Aside from being an MP Hon Moyo was a Poet and a respected resident of @CityofBulawayo. Tragically he died before his birthday tomorrow and he published the… pic.twitter.com/4JPtapYn4K — David Coltart (@DavidColtart) October 10, 2025

45-letni Moyo, nekdanji učitelj in priznani pesnik, poznan tudi kot Moyoxide, je umrl dan pred 46. rojstnim dnevom, navaja britanski BBC.

ZIMBABWE’s Parliament has been plunged into mourning following the tragic death of Nkulumane legislator, Honourable Desire Moyo, who died in a car accident along the Bulawayo-Gweru Highway in the early hours of Friday morning.https://t.co/ly9U8XH4k2 pic.twitter.com/4FeBn6GCyX — ZBC News Online (@ZBCNewsonline) October 10, 2025

V bližini prizorišča nesreče je sicer zasebni park divjih živali, v katerem živijo številni sloni. Še posebej v sušnem obdobju med aprilom in oktobrom se selijo čez prostrana območja v iskanju vode in hrane, piše nemška tiskovna agencija dpa.