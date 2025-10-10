Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 10. 2025,
14.00

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
poslanec Afrika žival nesreča nesreča prometna nesreča trčenje Sloni Zimbabve

Petek, 10. 10. 2025, 14.00

1 ura, 8 minut

Zimbabvejski politik umrl po trčenju v slona

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
slon, žival | V bližini prizorišča nesreče je zasebni park divjih živali, v katerem živijo številni sloni. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

V bližini prizorišča nesreče je zasebni park divjih živali, v katerem živijo številni sloni. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

V Zimbabveju je danes v prometni nesreči umrl opozicijski poslanec, potem ko je z vozilom, v katerem so bili še štirje njegovi kolegi, trčil v slona. Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, ko se je peterica peljala po neosvetljeni cesti med prestolnico Harare in mestom Bulawayo. Preostali štirje poslanci so nesrečo preživeli.

Poslanec Desire Moyo se je s kolegi vračal iz parlamenta v Harareju, ko so se na cesti z avtomobilom zaleteli v slona, pri čemer so ga zadeli v zadnji del. Žival je nato napadla vozilo in ga povsem uničila, je po poročanju lokalnih medijev povedal Discent Bajila, član Moyeve stranke Državljanska koalicija za spremembe.

Poslanec na kraju nesreče umrl, poslanski kolegi preživeli

Moyo je na kraju nesreče umrl, njegovi štirje poslanski kolegi pa so preživeli in so jih poškodovane odpeljali v bolnišnico.

45-letni Moyo, nekdanji učitelj in priznani pesnik, poznan tudi kot Moyoxide, je umrl dan pred 46. rojstnim dnevom, navaja britanski BBC.

V bližini prizorišča nesreče je sicer zasebni park divjih živali, v katerem živijo številni sloni. Še posebej v sušnem obdobju med aprilom in oktobrom se selijo čez prostrana območja v iskanju vode in hrane, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Gunnar Kennedy, Američan
Novice Znana identiteta nesrečnega Američana, ki je izgubil življenje na območju Triglava
Nesreča
Novice Nova smrtna nesreča v slovenskih gorah: umrl 21-letni pohodnik
Hrvaška policija
Novice Tragedija na Krku: odšel na pogreb znanke in umrl skoraj na istem mestu

poslanec Afrika žival nesreča nesreča prometna nesreča trčenje Sloni Zimbabve
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.