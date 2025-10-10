V četrtek so kranjski policisti sporočili, da je na območju Triglava življenje izgubil 21-letni pohodnik, državljan Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Mladega Američana so začeli iskati v četrtek dopoldne, ko so bili policisti obveščeni, da svojci pogrešajo sorodnika. Kasneje je posadka policijskega helikopterja na območju Triglava na nadmorski višini okoli 1.900 metrov zaznala moško truplo.

Pokojni 21-letni pohodnik Gunnar Kennedy, ki so ga mrtvega našli na območju Triglava, je prihajal iz majhnega mesta Alton v zvezni državi Missouri v ZDA in je bil študent tretjega letnika računalništva na Univerzi v Virginiji. Nazadnje je študiral na izmenjavi Erasmus v tujini v Madridu. V Slovenijo je v času iskalne akcije prispela tudi njegova družina, a so v četrtek žal izvedeli za tragično novico o njihovem sinu in sorodniku.

V družbi dveh sošolcev iz Španije prispel v Slovenijo

Od sobote naprej, ko se je okoli 13. ure odpravil iz doline Vrata proti Triglavu (nameraval je prespati na Kredarici, a se na rezervaciji na Kredarici ni oglasil), ni imel stika z nikomer, so v objavi na Facebooku zapisali njegovi znanci, ki so pogrešanega pohodnika takrat še iskali.

V nedavni objavi skupine staršev študentov na fakulteti so zapisali tudi, da je bil Kennedy zmerno izkušen pohodnik, čeprav območja, kamor se je odpravil, ni dobro poznal. Pretekli petek se je v spremstvu še dveh sošolcev odpravil iz Španije v Italijo, nato pa v soboto prispel v Triglavski narodni park, kjer se je ločil od drugih dveh, ki sta potovala z njim. Po njunih besedah ​​je želel opraviti zahtevnejši pohod, na katerega pa sama nista bila pripravljena oditi.

V soboto zvečer se je zadnjič javil svoji družini

V soboto zvečer je bilo tudi zadnjič, ko je poklical starše in potrdil, da se nahaja blizu Triglava ali na njem. Po sobotnem večeru pa se mu je telefon ugasnil ali pokvaril, klici pa so bili preusmerjeni neposredno na glasovno pošto, izklopljena je bila tudi njegova lokacija, so še zapisali. V nedeljo so nato območje Julijskih Alp in tudi gore Tosc, kjer je plaz pokopal tri hrvaške planince, zajele močne snežne padavine in razmere v gorah so se zelo poslabšale.

V nedeljo sta se njegova sošolca vrnila v Španijo brez njega, a ga nista prijavila kot pogrešanega ali menila, da je z njunim sošolcem kaj narobe. V opisu mladeniča so dodali tudi, da je bil Gunnar običajno zelo marljiv človek in je bil znan po tem, da je bil v rednem kontaktu s svojo družino.

"Gunnar, zelo te bomo pogrešali"

Od pokojnega prijatelja Gunnarja so se poslovili tudi njegovi prijatelji iz rojstnega kraja. "Gunnar je verjetno eden najpomembnejših fantov, kar jih poznam. V življenju ga nisi mogel zadržati pred ničemer. Osebno sem bil v otroštvu in zgodnji odraslosti toliko časa obkrožen z njim in njegovo družino, da ne morem dovolj povedati o njem. Veliko mi je pomenil, tako kot njegova družina. Vedno si se lahko zanesel na družino Kennedy, da bo prebrodila vsako bitko, in stavil bi, da jo bodo premagali," je ob fotografijah zapisal njegov prijatelj in dodal, da sta imela pokojni Gunnar in njegov brat Logan ene najboljših osebnosti, kar jih je Bog kadarkoli podaril komurkoli. "Gunnar, zelo te bomo pogrešali, rad te imam, brat! Počivaj v miru!" je še zapis sklenil njegov prijatelj.

Pokojni Američan je zdrsnil v globino

Pokojnega Američana je policija našla na območju Triglava, so v četrtek sporočili s kranjske policijske uprave. Po opravljenem ogledu kraja in zbranih obvestilih okoliščine kažejo, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Pohodnika so s helikopterjem prepeljali v dolino.