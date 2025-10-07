Znana imena žrtev plazu v Sloveniji: Hrvaška žaluje za bratoma in očetom dveh otrok

V slovenskih Alpah se je v nedeljo zgodila tragedija, ki je pretresla Slovenijo in Hrvaško, zlasti Dalmacijo in širšo regijo. Pod vrhom Tosca v Triglavskem narodnem parku je snežni plaz odnesel življenja treh hrvaških planincev - bratov Roka in Andrije Kovačev iz Kaštel Lukšića ter 38-letnega Marija iz Svetega Kaja, očeta dveh otrok. Reševalna akcija, v kateri so sodelovali slovenski gorski reševalci, je bila izjemno zahtevna – tudi sami so bili za trenutek v smrtni nevarnosti, ko je grozilo, da jih bo zajel nov plaz.

Brata, ki ju je povezovala ljubezen do gora

Kot poroča Slobodna Dalmacija se je Roko Kovačev (31) pred kratkim poročil, njegov pet let mlajši brat Andrija pa bi se moral poročiti v prihodnjih mesecih. Oba sta bila med domačini izjemno priljubljena – bila sta zaščitni znak lokalnega turnirja v malem nogometu v Lukšiću, ki ga domačini imenujejo "svetovno prvenstvo v malem nogometu". Brata sta bila tudi nečaka znanega "kaštelanskega slavčka", pevca Neda Kovačeva - tudi do njega življenje ni bilo prizanesljivo, njegova žena Katija je oslepela pri 62 letih.

V Kaštelih so že razglasili dan žalovanja. "Brez njiju naš kraj ne bo več enak. Bila sta srce naše skupnosti," so zapisali organizatorji turnirja, ki se jima bodo poklonili z minuto molka.

Dramatična reševalna akcija pod Toscom

Plaz, ki je pod seboj pokopal tri hrvaške planince, se je sprožil nenadoma in z veliko silo. "Takoj ko smo locirali prvo žrtev, nas je "graperje" prešinil mraz v obliki krika: PLAAAAAZ!!! (op.a., plaz). V grapi se ne moreš pravilno umakniti, zato se je v nekaj sekundah vsak znašel, kolikor je mogel. Upali smo, da bo vse hitro minilo. Na srečo smo vsi ostali na svojih mestih in nadaljevali s kopanjem. To je bil tudi za nas znak, da so stvari postale prenevarne in da moramo operacijo prekiniti. Navsezadnje smo tudi nekomu možje, sinovi, hčere, očetje in matere," so povedali reševalci, ki so opisali izjemno težke razmere na terenu.

Sedem hrvaških planincev se je v nedeljo navkljub slabemu bremenu odpravilo proti vrhu Tosca. Trije so izgubili življenje, ostali – med njimi tudi Kaštelan Tonći iz Sućurca – so bili rešeni. "Živ sem," je sporočil družini po dramatični noči.

Sveti Kajo objokuje smrt očeta dveh otrok

Tretja žrtev tragičnega plazu je bil 38-letni Marijo iz solinskega naselja Sveti Kajo, član Planinskega društva Mosor. Bil je športnik, humanitarec in predan oče. Sodeloval je pri obnovi planinskega doma Umberto Girometta na Mosorju, pogosto pa je pomagal tudi v lokalni skupnosti. "Bil je človek, ki je vedno pomagal drugim," so zapisali njegovi prijatelji planinci.