Nova smrtna nesreča v slovenskih gorah: umrl 21-letni pohodnik

Kranjski policisti so sporočili, da je v slovenskih gorah, natančneje na območju Triglava, življenje izgubil 21-letni pohodnik, državljan Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Nesreča se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je snežni plaz pod goro Tosc v Julijskih Alpah zasul tri planince iz Hrvaške .

Kranjski policisti so bili včeraj v dopoldanskem času obveščeni, da svojci pogrešajo 21-letnega pohodnika, državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je pohodnik v soboto okoli 13. ure iz doline Vrata odšel proti Triglavu. Včeraj je na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana, ki med sistematičnim pregledom območja pogrešanega ni našla.

Pohodnik je zdrsnil v globino. Foto: PU Kranj V iskalni akciji, ki se je nadaljevala danes dopoldne, je posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in reševalec GRS Mojstrana, na območju Triglava na nadmorski višini okoli 1.900 metrov zaznala moško truplo.

Pohodnik je zdrsnil v globino

Po opravljenem ogledu kraja in do zdaj zbranih obvestilih okoliščine kažejo, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Pohodnik je bil s helikopterjem prepeljan v dolino. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo. Foto: PU Kranj

Ponovno opozorilo pohodnikom

Vse pohodnike ponovno opozarjajo, da je v visokogorju še vedno prisotna snežna odeja, zaradi katere je potrebna izredna previdnost. Ture v visokogorje skrbno načrtujte in jih vsakič prilagodite vremenski napovedi, psihofizičnim zmožnostim in dejanskim razmeram na terenu.