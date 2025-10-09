Četrtek, 9. 10. 2025, 15.56
Nova smrtna nesreča v slovenskih gorah: umrl 21-letni pohodnik
Kranjski policisti so sporočili, da je v slovenskih gorah, natančneje na območju Triglava, življenje izgubil 21-letni pohodnik, državljan Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Nesreča se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je snežni plaz pod goro Tosc v Julijskih Alpah zasul tri planince iz Hrvaške.
Kranjski policisti so bili včeraj v dopoldanskem času obveščeni, da svojci pogrešajo 21-letnega pohodnika, državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje.
Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je pohodnik v soboto okoli 13. ure iz doline Vrata odšel proti Triglavu. Včeraj je na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana, ki med sistematičnim pregledom območja pogrešanega ni našla.
Pohodnik je zdrsnil v globino. V iskalni akciji, ki se je nadaljevala danes dopoldne, je posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in reševalec GRS Mojstrana, na območju Triglava na nadmorski višini okoli 1.900 metrov zaznala moško truplo.
Po opravljenem ogledu kraja in do zdaj zbranih obvestilih okoliščine kažejo, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Pohodnik je bil s helikopterjem prepeljan v dolino. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.
Ponovno opozorilo pohodnikom
Vse pohodnike ponovno opozarjajo, da je v visokogorju še vedno prisotna snežna odeja, zaradi katere je potrebna izredna previdnost. Ture v visokogorje skrbno načrtujte in jih vsakič prilagodite vremenski napovedi, psihofizičnim zmožnostim in dejanskim razmeram na terenu.