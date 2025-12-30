Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

30. 12. 2025
10.37

Torek, 30. 12. 2025, 10.37

V Tropski hiši v Celju se je izlegel prvi mladič nikobarskega goloba

A. P. K., STA

Mladič nikobarskega goloba, nikobarski golob | Nikobarski golobi v Tropski hiši Celje izvirajo iz različnih evropskih naravovarstvenih ustanov, kar prispeva k večji genetski raznolikosti populacije. | Foto Tropska hiša Celje

Nikobarski golobi v Tropski hiši Celje izvirajo iz različnih evropskih naravovarstvenih ustanov, kar prispeva k večji genetski raznolikosti populacije.

Foto: Tropska hiša Celje

Čeprav ptice gnezdijo spomladi, je v stalno toplem okolju to mogoče tudi pozimi. V Tropski hiši v Celju so se v teh dneh tako razveselili prvega mladiča nikobarskega goloba, ene najbolj barvitih in ogroženih vrst golobov na svetu. Dogodek je pomemben dosežek glede oskrbe živali ter naravovarstvenega in izobraževalnega poslanstva Tropske hiše Celje.

Kot je pojasnil ustanovitelj celjske Tropske hiše Simon Cirkulan, so kmalu po prihodu samic iz živalskega vrta Barcelona opazili dvorjenje samca Nika, ki je v Celje pred letom dni prišel iz živalskega vrta Brno. Sledila sta parjenje in gradnja gnezda, uspešnost valjenja pa sprva ni bila znana. Pred nekaj dnevi je oskrbnica v gnezdu opazila premikanje in majhno kepo brez perja, kar je potrdilo, da se je mladič uspešno izlegel.

Mladič je star približno dva tedna in vsak dan bolj poraščen s perjem

Mladič je danes star približno dva tedna in je iz dneva v dan bolj poraščen s perjem. Oba starša izkazujeta izrazito skrbno starševsko vedenje, značilno za to vrsto, njegovo stanje pa v prvih občutljivih tednih skrbno spremlja ekipa oskrbnikov, ki zagotavlja stabilno in mirno okolje. "Vsako uspešno izleganje pri tej vrsti je velik dosežek, saj gre za ptico, ki v naravi izginja predvsem zaradi človekovih vplivov," je poudaril Cirkulan.

Nikobarski golobi v Tropski hiši Celje izvirajo iz različnih evropskih naravovarstvenih ustanov, kar prispeva k večji genetski raznolikosti populacije. Samec Niko je donacija živalskega vrta Brno, tri samice pa prihajajo iz živalskega vrta Barcelona. Nesorodnost osebkov je ključna za dolgoročno uspešno vzrejo redkih vrst.

Uvrščeni v kategorijo skoraj ogroženih vrst

Nikobarski golob je večji talni golob, prepoznaven po kovinsko bleščečem perju zelenih, modrih in bakrenih odtenkov ter značilnem belem repu. Poseljuje otoške gozdove jugovzhodne Azije in Tihega oceana, po podatkih Mednarodne zveze za varstvo narave pa je uvrščen v kategorijo skoraj ogroženih vrst. Njegovo preživetje v naravi ogrožajo predvsem izguba življenjskega prostora, vnos tujerodnih plenilcev, lov ter majhne in izolirane populacije.

