Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
12. 10. 2025,
11.44

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana prometna nesreča

Nedelja, 12. 10. 2025, 11.44

15 minut

Policisti iščejo udeleženca in očividce petkove nesreče na Samovi ulici v Ljubljani

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policisti iščejo udeleženca in očividce prometne nesreče, ki se je v petek okoli 7. ure zgodila na kolesarski stezi na Samovi ulici v Ljubljani. V nesreči sta bila udeležena pešec in kolesarka, ki se je hudo poškodovala. Pešca in morebitne očividce pozivajo, naj se javijo policiji.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, je pešec, ki naj bi stopil pred kolesarko, zaradi česar je ta padla, s kraja odšel. Kolesarka je utrpela hujše poškodbe, a njeno življenje po podatkih policije ni ogroženo.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, naj pokličejo na 113 ali 01 589 60 00. Prav tako pozivajo pešca, naj pokliče na omenjeni številki ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad.

Ljubljana prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.