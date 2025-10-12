Policisti iščejo udeleženca in očividce prometne nesreče, ki se je v petek okoli 7. ure zgodila na kolesarski stezi na Samovi ulici v Ljubljani. V nesreči sta bila udeležena pešec in kolesarka, ki se je hudo poškodovala. Pešca in morebitne očividce pozivajo, naj se javijo policiji.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, je pešec, ki naj bi stopil pred kolesarko, zaradi česar je ta padla, s kraja odšel. Kolesarka je utrpela hujše poškodbe, a njeno življenje po podatkih policije ni ogroženo.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, naj pokličejo na 113 ali 01 589 60 00. Prav tako pozivajo pešca, naj pokliče na omenjeni številki ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad.