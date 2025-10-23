RAZKRIVAMO: v Ljubljani se je odprl največji center vozil v Sloveniji!

Ljubljana je bogatejša za nov avtomobilski mejnik. Na Bravničarjevi ulici je svoja vrata odprl največji center izbranih vozil v Sloveniji, ki ga upravlja Porsche Inter Auto. Gre za sodoben prostor, kjer se pod eno streho združuje do 600 vozil. Trenutno ima največjo ponudbo preverjenih vozil znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche – v celotni Sloveniji.

Otvoritev centra pomeni pomemben korak v razvoju trga, saj kupcem ponuja nekaj, česar do zdaj v Sloveniji na trgu rabljenih vozil še ni bilo! Ekskluzivno, pregledno, varno in strokovno okolje za nakup vozila s preverjeno zgodovino. Izraz "izbrana vozila" ni naključen – vsako vozilo je pred vključitvijo v ponudbo temeljito pregledano, vsak oglas vključuje videopredstavitev, preverjeno in pripravljeno v skladu z visokimi standardi kakovosti. Poleg tega so na voljo certificirani programi, kot so Das WeltAuto, Audi Preverjeno:plus, Outletcars in Porsche Approved, ki kupcem zagotavljajo dodatno varnost in jamstva.

NAJBOLJ PRILJUBLJENA VOZILA V SLOVENIJI Volkswagen rabljena – več kot 350 vozil

– več kot 350 vozil Audi rabljena – več kot 70 vozil

– več kot 70 vozil Škoda rabljena – več kot 100 vozil

– več kot 100 vozil CUPRA rabljena – več kot 30 vozil

– več kot 30 vozil SEAT rabljena – več kot 30 vozil

''Želeli smo ustvariti prostor, kjer kupec dobi vse na enem mestu – največjo izbiro, strokovno svetovanje in popolno preglednost," poudarjajo pri Porsche Inter Auto. Novi center se razprostira na približno 15 tisoč kvadratnih metrih, ob polni zasedenosti pa bo ponujal do 600 vozil na enem mestu. Obiskovalcem so na voljo prostorno parkirišče, preprost dostop z obvoznice in ekipa devetih prodajnih svetovalcev, ki so pripravljeni pomagati pri izbiri, financiranju in menjavi vozila,'' pravi Pavle Nenadič, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Rabljena vozila: zakaj izbrati Porsche Inter Auto in preverjena rabljena vozila? Porsche Inter Auto je eden izmed vodilnih trgovcev z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche v Sloveniji. Njihova ponudba rabljenih vozil je največja v Sloveniji. 250-točkovni pregled

tehnična videokontrola vozil

osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo

Porsche Jamstvo Evropa Plus

Otvoritvena ponudba za izbrana vozila! Prihranite do dva tisoč evrov + bonus pri financiranju.

Ob odprtju so pripravili tudi posebne ugodnosti za izbrana vozila, ki vključujejo kombinacijo bonusa pri financiranju in dodatnih ugodnosti ob menjavi vozila. Ponudba se prilagaja aktualni zalogi, zato je priporočljivo spremljati ponudbo na spletu, kjer so vozila predstavljena z videoposnetki in podrobnimi podatki. Pri aktualni ponudbi imate možnost izkoristiti dodatne prihranke do dva tisoč evrov na izbrane modele. Ta ponudba že vključuje dodatne ugodnosti, kot so ugodnejše financiranje s prihrankom do 1.500 evrov* in dodatni prihranek do 500 evrov* ob menjavi vozila.

Primer ugodnih vozil v ponudbi

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BMT SCR Business DSG

Letnik: 2022, 128.651 kilometrov, cena že od 17.890 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

Škoda Octavia 2.0 TDI Style

Letnik: 2023, 139.220 kilometrov, cena že od 18.890 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

CUPRA Formentor 1.5 TSI DSG

Letnik: 2023, 56.081 kilometrov, cena že od 22.980 evrov v ponudbi (z vključenim bonom za financiranje in bonom staro za novo)

Intervju z Pavletom Nenadičem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Kaj pomeni izraz "izbrana vozila" pri Porsche Inter Auto?

''Gre za vozila z jasno in preverjeno zgodovino. To pomeni realno kilometrino, sledljivo servisno dokumentacijo in transparentno predstavitev. Kupec mora vedeti, kaj kupuje, še preden pride v center, zato veliko vlagamo v digitalne predstavitve,'' pojasnjuje Pavle Nenadić.

Kako zagotavljate kakovost in zanesljivost?

''Vsako vozilo gre skozi standardiziran tehnični pregled. Poleg tega uporabljamo certificirane programe kakovosti, kot so Das WeltAuto, Audi Preverjeno:plus, Outletcars in Porsche Approved, ki vključujejo dodatne nadzorne točke in jamstva. Naš cilj je zmanjšati tveganje za kupca na minimum. Pri nas kupci zares dobijo največ in hkrati jim je na voljo izredno široka ponudba storitev.''

Katera rabljena vozila so trenutno najbolj iskana iz vaše ponudbe?

Pri Porsche Inter Auto so trenutno najbolj iskani modeli: VW modela Tiguan in T-Roc, pri Audiju modela Q2 in Q3, pri znamki Škoda modela Kamiq in Kodiaq, pri znamki CUPRA modela Born in Formentor, pri znamki SEAT pa modela Arona in Leon. Kot omenjeno, se je povečala priljubljenost električnih in hibridnih vozil, opažamo tudi povečano zanimanje za spletno rezervacijo in spletni nakup. Športni terenci so še vedno najbolj priljubljeni.

Zakaj obiskati prav ta center?

Predvsem zaradi obsega in preglednosti. Na enem mestu lahko kupec vidi več sto vozil, kar pomeni prihranek časa in boljšo primerjavo. Poleg tega nudimo celovito podporo – od financiranja do zavarovanja in poprodajnih storitev.

Kako poteka izkušnja obiska?

Obiskovalca sprejme naša ekipa, skupaj pregledamo vozila, uredimo testne vožnje in vse formalnosti. Namen je, da je postopek jasen, hiter in brez presenečenj.

Osnovne informacije novega centra Porsche Inter Auto

Največji center z rabljenimi vozili v Sloveniji: Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche. Na Bravničarjevi 13 vas čaka največja izbira preverjenih vozil. Vsako ima preverjeno zgodovino, certificirane programe kakovosti in možnost videopredogleda. Ob odprtju so pripravili posebne ugodnosti za izbrana vozila. Obiščite nas in odkrijte, kako preprost in pregleden je lahko nakup vozila.

Ključni podatki o novem centru rabljenih vozil Porsche Inter Auto:

poslovni center Modra Hiša, Bravničarjeva 13, Ljubljana

delovni čas: od pon. do pet.: od 8.00 do 18.00; sob: od 8.00 do 13.00

velikost centra: približno 15 tisoč kvadratnih metrov

kapaciteta vozil: do 600 rabljenih vozil

specialisti za: VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche in preostale znamke

storitve: Porsche Jamstvo Evropa Plus, servis, zavarovanje, financiranje

programi: Das WeltAuto, Audi Preverjeno:plus, OutletCars, Porsche Approved

kontakt, tel.: 01 58 25 400, www.porscheinterauto.net

Porsche jamstvo Evropa PLUS – vedno dobra odločitev

To je rešitev za vse, ki želijo dodatno varnost in zanesljivost v vožnji. S Porsche Jamstvom Evropa PLUS ob nakupu rabljenega vozila ob doplačilu pridobite zaščito do 24 mesecev, ki vam nudi najvišjo zaščito po celotni Evropi. To jamstvo pokriva najpomembnejše dele vozila, tako da se lahko osredotočite na uživanje v vožnji, brez skrbi zaradi nepričakovanih stroškov popravila. Pogoj je, da se vozilo servisira pri pooblaščenem serviserju, kar dodatno zagotavlja, da bo tudi po nakupu deležno ustrezne nege.

Porsche Jamstvo Evropa Plus – kaj je vključeno v kritje?

Storitev Porsche Jamstvo Evropa Plus Zaščita do 24 mesecev ✔ Neomejeno število popravil ✔ Kritje stroškov popravil brez omejitve kilometrov ✔ Brez soudeležbe in brez omejitve zneska ✔ Popravila z originalnimi deli pri pooblaščenih serviserjih ✔ Jamstvo je prenosljivo na novega lastnika ✔ Vključeno nadomestno vozilo do tri dni ✔

Videokontrola – edini v Sloveniji

Pri podjetju Porsche Inter Auto vsekakor močno sledijo novostim in najsodobnejšim pristopom, ki strankam zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo nakupa rabljenih vozil. Ena izmed teh ekskluzivnih novosti je uporaba videokamere za podrobno snemanje vseh tehničnih elementov avtomobilov, kar pomeni, da lahko vsak kupec pridobi neposreden vpogled v resnično stanje vozila. To je prava revolucija pri nakupu rabljenih avtomobilov v Sloveniji in tudi popolna novost na evropskem trgu! Prav tako njihovi strokovnjaki opravijo temeljit pregled vozila na kar 250 različnih točkah, kar vam zagotavlja izjemno natančnost pri oceni vozila.

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 17 tisoč videoposnetkov.

Oglejte si primer videopregleda: Škoda Karoq Ambition 2.0 TDI 4X4 DSG

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je eden izmed največjih slovenskih trgovcev z vozili Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih so na voljo v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu ali na spletnih straneh znamk. Cena velja z vključenimi prihranki. V ceno vozila je že vključen bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 evrov, do katerega je lizingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu z variabilno pogodbeno obrestno mero pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. in ob sklenitvi zavarovanja vozila (AK+AO) prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., ki zastopa zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d. in Generali zavarovalnica d.d., pod pogoji akcije RVBON1500. Izračun višine mesečnega obroka je informativen in temelji na sklenitvi pogodbe o finančnem lizingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. Za natančne informacije se obrnite na izbranega trgovca družbe Porsche Inter Auto ali obiščite spletno stran www.porscheleasing.si. Cena "FINANCIRANJE+BON" pomeni ceno vozila v primeru sklenitve financiranja v obliki finančnega lizinga pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. pod pogoji RVBON500-1500 in koriščenja dodatnega bona v višini 500 evrov, do katerega je kupec upravičen v primeru menjave vozila staro za staro. Informacije in pojasnila glede financiranja so dostopne na spletni strani https://www.porscheleasing.si/ponudba/financiranje/paketi-financiranja/. Emisije CO₂ znašajo med 214 in 0 g/km, kombinirana poraba goriva med 9,3 in 4,4 l/100 km, emisijska stopnja je EURO 6. Emisije NOx znašajo med 0,0380 in 0,0059 g/km, število delcev med 0,0094 in 0,0000 × 10¹¹. Poraba električne energije po kriterijih NEVC znaša med 30,8 in 13,6 kWh/100 km. Emisije CO₂ med vožnjo so odvisne od vira električne energije, zato priporočamo uporabo ekološko pridobljene elektrike. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije za električna vozila so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani družbe Borzen. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Borzen, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči od kupca. Informacije o porabi in emisijah CO₂ se nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku WLTP (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni verziji). Več informacij je na voljo na spletni strani www.volkswagen.si/wltp ali pri pooblaščenem trgovcu. Porsche Inter Auto d.o.o. ne odgovarja za napake v članku. Naročnik oglasa je Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica, Ljubljana, davčna št.: SI76104672, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 2. 12. 1999. Tel.: 041 392 204, info@porscheinterauto.net. Več na www.porscheinterauto.net.

