Nasprotna dejstva družbe Metalka Commerce v zvezi s člankom o hotelu Habakuk

Na Siol.net smo prejeli zahtevo družbe Metalka Commerce d.d. za objavo nasprotnih dejstev v zvezi s člankom, objavljenim 17. oktobra 2025, z naslovom " Upravljanje hotela Habakuk po navedbah najemnika enostransko prekinil lastnik ". Družba navaja, da so bile v prispevku objavljene nepopolne ali netočne informacije v zvezi z razmerjem med lastnikom in najemnikom hotela. V nadaljevanju objavljamo prejeto besedilo v celoti, brez lektorskih ali uredniških posegov, skladno z določbami Zakona o medijih (ZMed).

Odziv družbe Metalka Commerce d.d.:

Opis sporne objave

V prispevku je bilo navedeno, da je družba Metalka Commerce prejšnji petek (tj. 10.10.2025) prevzela hotel in zaposlene obvestila, da ga bo od tega dne upravljala sama ter da družba 1912 Hotels SI od tega dne nima več možnosti izvajanja dnevnega operativnega nadzora nad hotelom. Poleg tega je še izjava družbe 1912 Hotels SI, da so med upravljanjem izvedli številna vlaganja in popravila, nujna za delovanje hotela in zagotavljanje kakovosti storitev ter na lastne stroške izvedli sanacijska in obnovitvena dela, ki bi jih moral po pogodbi kriti lastnik, vendar povračila za ta vlaganja niso prejeli. Prav tako po njihovih navedbah naj bi bil izpolnjen dogovor o vključitvi hotela v mednarodno blagovno znamko Hard Rock in da so se zaradi vsega navedenega odločili, da začasno zadržijo tri mesečne najemnine, dokler lastnik ne povrne sredstev, so jih s tem namenom vložili v obnovo hotela. Navedli so še, da je neresnična trditev, da so preusmerjali denar na tuj račun ter da so se motnje v poslovanju pojavile, ker je lastnik sam blokiral hotelski račun, zaradi česar družba 1912 Hotels SI ni mogla več izvajati plačil in prejemati prihodkov od gostov. Trdijo še, da je bilo dogovorjeno, da bo lastnik izvedel večje naložbe v zunanjo teraso in obnovo bazenskega kompleksa, vendar ta dela niso bila izvedena.

Nasprotna dejstva

V objavljenem prispevku so bile predstavljene netočne informacije v zvezi z razmerjem med družbo Metalka Commerce in najemnikom hotela. Zaradi pravilnega obveščanja javnosti navajamo naslednja nasprotna dejstva:

Ob najemu hotela je bilo najemniku znano dejansko stanje objekta in pogodbenika sta se dogovorila, da bo najemnik izvedel vsa potrebna obnovitvena dela in izboljšave, lastnik Metalka Commerce d.d. pa mu je zato hotel prepustil v uporabo brez obveznosti plačevanja najemnine za obdobje sedmih mesecev, pri čemer bi bil najemnik dolžan znesek siceršnjih sedmih najemnin porabiti za obnovitvena dela. Edina pogodbena obveznost lastnika Metalka Commerce v smislu obnovitvenih del, je bila preureditev spa prostorov, kar je bilo v celoti tudi izvedeno. Ureditev zunanje terase in obnova bazenskega kompleksa nista bili nikoli dogovorjeni kot obveznosti lastnika hotela.

Po poteku brezplačnega obdobja najema, najemnik ni začel plačevati najemnine, čeprav bi skladno s sklenjeno pogodbo to moral. Ko ni poravnal kar štirih zaporednih najemnin, ga je lastnik pisno pozval k plačilu v dodatnem roku in ga opozoril, da bo v nasprotnem primeru od pogodbe odstopil, kot je bilo izrecno dogovorjeno v najemni pogodbi. Ker najemnik niti v dodatnem roku ni poravnal obveznosti, je z iztekom 30-dnevnega naknadnega roka prišlo do odstopa od pogodbe. Še preden sta se zakoniti zastopnik lastnika hotela in zakoniti zastopnik najemnika sestala, da bi se uredil uradni prevzem upravljanja in zaposlenih delavcev, je 10.10.2025 vodstvo družbe 1912 Hotels SI samovoljno zapustilo hotel, ne da bi svojim delavcem dalo kakršnokoli pojasnilo.

Zakoniti zastopnik Metalke Commerce d.d. je bil o tem obveščen preko medijev in je moral čez noč organizirati nujne postopke, da bi zagotovil nadaljnje poslovanje in prenos zaposlenih na hčerinsko družbo, ki bo hotel upravljala v prihodnje. Predvsem so bile potrebne aktivnosti v smeri urejanja statusa delavcev, za katere jim je uspelo s 16.10.2025 urediti status zaposlitve pri novem upravljalcu hotela.

Najemnik pri tem ne sodeluje na način, ki bi omogočil popoln prevzem upravljanja in poslovanja, saj kljub več pozivom še sedaj ni uredil izstopa iz sistema Registra nastanitvenih obratov. Novi upraviteljici hotela je še vedno onemogočeno normalno poslovanje, saj ne more prijavljati gostov ter je ona tista, ki nima možnosti izvajanja popolnega operativnega nadzora nad hotelom. Skratka najemnik ne sodeluje na način, ki bi omogočil popoln in urejen prenos upravljanja hotela.

Glede vključitve hotela v mednarodno blagovno znamko Hard Rock med lastnikom in najemnikom ni bilo nikoli nobenega formalnega dogovora, temveč zgolj pogajanja lastnika z omenjeno verigo hotelov, ki zaradi prevelikih pričakovanj imetnika verige v odnosu do lastnika hotela niso obrodila sadov. Lastnik v zvezi s tem ni kršil nobene pogodbene obveznosti v odnosu do najemnika.

Trditev, da je lastnik hotela sam blokiral hotelski račun, zaradi česar družba 1912 Hotels SI ni mogla več izvajati plačil in prejemati prihodkov od gostov, je neresnična. Metalka Commerce je zaradi neplačila najemnin na sodišče vložila predlog za izvršbo, ki mu je sodišče ugodilo in banki odredilo, da dolgovana sredstva iz računa prenakaže Metalka Commerce kot upnici. Družba 1912 Hotels SI je na navedeno odreagirala tako, da je v Litvi odprla nov račun in nanj preusmerila vse poslovanje, da bi se izognila rubežu sredstev.

Zaradi navedenega so trditve iz objavljenega prispevka nepopolne in zavajajoče, zato zahtevamo, da se nasprotna dejstva objavijo v skladu z določbami Zakona o medijih, v enakem ali primerljivem obsegu in na enakem mestu kot prvotna objava.

Utemeljitev zahteve

Objava nasprotnih dejstev je potrebna zaradi varstva pravic Metalke Commerce d.d. in zaradi zagotavljanja resničnih informacij javnosti. Zahtevamo, da se nasprotna dejstva objavijo v skladu z določbami Zakona o medijih – v enakem ali primerljivem obsegu in na enakem mestu, kot je bil objavljen sporni prispevek.

Prosimo, da objavo izvedete v zakonskem roku in nas o tem pisno obvestite.

Metalka Commerce d.d.

Franc Ziherl, predsednik uprave