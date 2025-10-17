Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

investicije najemnina Metalka Commerce najemnik hotel Habakuk Maribor

Petek, 17. 10. 2025, 14.32

6 minut

Upravljanje hotela Habakuk po navedbah najemnika enostransko prekinil lastnik

St. M., STA

hotel Habakuk, Maribor | "Na lastne stroške smo izvedli sanacijska in obnovitvena dela, ki bi jih moral po pogodbi kriti lastnik, vendar povračila za ta vlaganja nismo prejeli," so opozoril iz podjetja 1912 Hotels SI. | Foto STA

"Na lastne stroške smo izvedli sanacijska in obnovitvena dela, ki bi jih moral po pogodbi kriti lastnik, vendar povračila za ta vlaganja nismo prejeli," so opozoril iz podjetja 1912 Hotels SI.

Foto: STA

Upravljanje hotela Habakuk pod Mariborskim Pohorjem je prejšnji petek enostransko prekinil lastnik, družba Metalka Commerce, so danes sporočili iz družbe 1912 Hotels SI, najemnice hotela. Poudarili so, da od takrat ne morejo več nadzirati delovanja hotela. Neplačevanje najemnine so utemeljili s tem, da Metalka Commerce ne spoštuje dogovorov.

Družba Metalka Commerce je prejšnji petek prevzela hotel in zaposlene obvestila, da ga bo od tega dne upravljala sama. "Družba 1912 Hotels SI od tega dne nima več možnosti izvajanja dnevnega operativnega nadzora nad hotelom," so navedli.

Med upravljanjem so po lastnih navedbah izvedli številna vlaganja in popravila, nujna za delovanje hotela in zagotavljanje kakovosti storitev. "Na lastne stroške smo izvedli sanacijska in obnovitvena dela, ki bi jih moral po pogodbi kriti lastnik, vendar povračila za ta vlaganja nismo prejeli," so opozoril iz podjetja 1912 Hotels SI.

Ob prevzemu je bil hotel v tehnično slabem stanju, sistem za prezračevanje in klimatizacijo ni deloval, zaradi česar so imeli za približno 260 tisoč evrov dodatnih stroškov. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo lastnik izvedel večje naložbe v zunanjo teraso in obnovo bazenskega kompleksa, vendar ta dela niso bila izvedena, so zapisali.

"Najemnine iz utemeljenih razlogov nismo plačali"

"Zaradi vsega navedenega smo se odločili, da začasno zadržimo tri mesečne najemnine, dokler lastnik ne povrne sredstev, ki smo jih namesto njega vložili v obnovo hotela. Trditev, da družba 1912 Hotels brez razloga ni plačevala najemnine, ni točna – najemnina je bila zadržana izključno iz utemeljenih pogodbenih razlogov," so poudarili.

Neresnična je po njihovih besedah tudi trditev, da naj bi družba 1912 Hotels preusmerjala denar na tuj račun. "Motnje v poslovanju so se pojavile, ker je lastnik sam blokiral hotelski račun, zaradi česar družba 1912 Hotels ni mogla več izvajati plačil in prejemati prihodkov od gostov," so pojasnili.

Hotel posluje dobro

Kot so zapisali, jim je kljub vsem izzivom uspelo hotel ohraniti v delovanju in povečati prihodke za več kot 65 odstotkov v primerjavi z obdobjem pred prevzemom upravljanja. Izplačilo plač zaposlenim poteka redno do najpozneje 18. dne v mesecu, pravočasno bodo izplačane tudi plače za september. "Vse delo, opravljeno do vključno 10. oktobra 2025, bo izplačal 1912 Hotels SI, kot je bilo zaposlenim tudi jasno sporočeno," so napovedali.

Spomnili so, da se z lastnikom hotela pogovarjajo o nadaljnjem statusu zaposlenih. Postopki za njihovo prezaposlitev k novemu upravljavcu so že stekli. "Cilj vseh aktivnosti je, da zaposleni ne bodo prikrajšani niti za en sam dan zaposlitve, temveč da bo njihov prehod potekal nemoteno, pregledno in v njihovo korist," so dodali.

investicije najemnina Metalka Commerce najemnik hotel Habakuk Maribor
