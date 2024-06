Novi upravljavec Hotela Habakuk pod Mariborskim Pohorjem, ki je to vlogo prevzel 1. junija po spremembi lastništva hotela, napoveduje ohranitev kakovosti ponudbe in storitev na najvišji ravni. Podjetje Artana v nemški lasti je prevzelo tudi vse zaposlene v hotelu.

Hotel Habakuk je s štirimi zvezdicami superior najvišje kategoriziran hotel v Mariboru. Na začetku poletja je po poročanju časnika Večer prešel iz lastništva ruskega Gazproma v last družbe Metalka Commerce iz Ljubljane, ki je v Mariboru pred leti kupila že premoženje propadlega vinarja Vinag in s tem tudi turistično znamenito Vinagovo klet v središču mesta.

Direktor skupine 1912-Hotels za Slovenijo Dejan Podgoršek ter direktor Artane in generalni direktor nemške skupine 1912-Hotels Audun Lekve. Foto: STA Po novem sta funkciji lastništva in upravljanja hotela ločeni. Direktor Artane in generalni direktor nemške skupine 1912-Hotels Audun Lekve je na današnji novinarski konferenci povedal, da je Hotel Habakuk, ki letos beleži 50 let obstoja, "eden od najlepših objektov, kar jih je videl v več letih". Veseli ga, da je dobro usidran v lokalno okolje in ima po novem tudi domačega lastnika.

Pojasnil je, da so trenutno šele v spoznavni fazi, zato o konkretnih načrtih in morebitnih spremembah v hotelu še ne morejo govoriti. "Pomembno je, da razumemo, kje smo, preden načrtujemo spremembe, če bodo potrebne," je dejal.

Pozneje letos nameravajo obeležiti 50-letnico hotela in takrat bodo po njegovih besedah že lahko povedali kaj več. Pojasnil je, da je skupina 1912-Hotels relativno nova, a ima ekipo z dolgoletnimi izkušnjami v hotelirstvu. Upravlja namestitvene zmogljivosti v več državah, med drugim v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Španiji in na Danskem, Hotel Habakuk pa je njihov vstop na slovenski trg.

V zadnjih mesecih hotel dobro zaseden

Direktor skupine 1912-Hotels za Slovenijo Dejan Podgoršek je izpostavil, da so profesionalni operaterji hotelov, ki veliko vlagajo tudi v kadre. V Hotelu Habakuk bodo po njegovih besedah še naprej razvijali kongresni in športni turizem, odprti pa so tudi za številne druge možnosti. "Želimo, da hotel postane izhodišče za odkrivanje Maribora in regije," je dejal.

V roku dveh let naj bi zaključili obnovo terase, ki je pod prejšnjim lastnikom ostala nedokončana, že do prihodnje sezone pa dokončali obnovo lepotnega centra. Bazeni, welness in fitnes že delujejo, v prihodnje naj bi poskušali tudi z različnimi dogodki še bolj odpreti vrata za zunanje obiskovalce.

Hotel s 137 sobami in okoli 60 zaposlenimi je ruski lastnik nedavno delno prenovil, zato je bil dve leti in pol zaprt. Zadnji dve leti znova sprejema goste in je v zadnjih mesecih spet dobro zaseden. "Naš cilj je, da ta hotel ostane najboljši hotel v Mariboru. Po mojem mnenju je to eden od treh najboljših hotelov v Sloveniji," je dejal Lekve. Veliko priložnosti med drugim vidi v kombiniranju ponudbe s ponudbo Vinaga.

"Res smo veseli, da smo tukaj. Menimo, da je Maribor podcenjen, kar zadeva turizem," je dejal Podgoršek.

Habakuk je bil še zadnji hotel v lasti Term Maribor, ki so bile nekoč največji mariborski ponudnik nočitvenih zmogljivosti. Od leta 2013 so bile v lasti ruskega energetskega giganta Gazprom.