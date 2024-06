Avstrijska družina Riedl, ustanoviteljica in lastnica svetovno znanega podjetja za izdelavo ur in nakita Jacques Lemans, se je odločila, da obogati kulinarično ponudbo na gradu Taggenbrunn na avstrijskem Koroškem, nalogo pa zaupala znani slovenski gostinski družini Jezeršek. Ti bodo upravljali tudi z butičnim štirizvezdičnim hotelom pod gradom in skrbeli za organizacijo dogodkov.

Direktor Martin Jezeršek je izrazil navdušenje nad partnerstvom: "Partnerstvo na Taggenbrunnu je priznanje našemu dosedanjemu delu in vznemirljiva priložnost za uresničitev naše vizije zagotavljanja najvišje kakovosti in trajnostnega razvoja v gastronomiji. Z veseljem pozdravljamo sodelovanje z družino Riedl in nadaljevanje tradicije izjemnih kulinaričnih doživetij in nepozabnih doživetij za naše goste."

Prenovljeni grad so odprli pred petimi leti

Alfred Riedl, ustanovitelj podjetja Jacques Lemans, in njegov sin, generalni direktor Andreas Riedl, menita, da je sodelovanje s podjetjem Jezeršek gostinstvo pomemben korak k temu, da grad Taggenbrunn postane priljubljena izletniška točka. Alfred Riedl je pojasil: "Prepričani smo, da bosta skupno strokovno znanje in ustvarjalnost dveh družinskih podjetij pripomogla k uveljavitvi Taggenbrunna kot vrhunske destinacije za vse ljubitelje kulinarike in kulture. Poleg tega je selitev restavracije in kavarne ter vinskega bara neposredno na grad strateška odločitev, da bi kar najbolje izkoristili izjemno lokacijo in gostom ponudili čudovit razgled."

Podjetje Jacques Lemans, ki je znano po urah in nakitu, je pred skoraj 50 leti ustanovil Alfred Riedl v kraju St. Veit an der Glan. Foto: Jezeršek gostinstvo Grad Taggenbrunn je zgodovinski dragulj avstrijske Koroške, ki je zahvaljujoč vrhunskim kulturnim prireditvam in vinu poznan tudi zunaj avstrijskih meja. Posestvo, ki se razprostira na približno 45 hektarjih, je leta 2011 kupila družina Riedl in ga po obsežni prenovi ponovno odprla leta 2019. Zasnovali so tudi vinsko klet Taggenbrunn, ki slovi po večkrat nagrajenih vinih.

Jezeršek gostinstvo je družinsko podjetje, ki upravlja gostilno Dvor Jezeršek in butični hotel ter kulinarično izobraževalno središče Akademijo Jezeršek, poleg tega pa skrbi še za restavraciji na Blejskem in Ljubljanskem gradu ter Pivnico Union.