Oven

Danes boste nekoliko odmaknjeni, veliko boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Bik

Razpoloženje bo danes še vedno malce slabše, kar se bo odsevalo v partnerskem odnosu. Vezani boste čutili oddaljenost. Zaupajte partnerju, kako se počutite. Naj depresivno počutje ne stopi tudi med vaju. Partner vam mora dati nov zagon. Dopustite to možnost. Samske bodo čustva, ki jih gojite do določene osebe, povsem zmedla.

Dvojčka

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako.

Rak

Svoj ugled boste danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Lev

Vstopate v čas čustvene neposrednosti in impulzivnosti, zaznamovala vas bodo močna čustva. Čustveni in svež pričetek bo v ospredju, morda boste vzpostavili nove navade, samo prepričajte se, da bodo dobre, ker boste z vsem tem zaznamovali vaše življenje za kar nekaj časa.

Devica

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Čas bo idealen za odkrivanje čustev in razumevanje lastne situacije, kako čutite do neke osebe v trenutnem razmerju. Zlasti čustva ali občutki tistih, ki vas obkrožajo, bodo zelo jasna. Več kot se boste naučili o sebi, boljše razmerje boste imeli z vašim partnerjem.

Tehtnica

Napočil bo trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije in se pripravili na nov uspeh.

Škorpijon

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po idiličnih vaških potkah ter gozdičkih.

Strelec

Videli boste vrednost v ljubezni starejše osebe v vaši družini ali v socialnem krogu. Podpora bližnjih prijateljev, družine in neke osebe v vašem življenju vam bo dala samozavest. Začeli boste bolj spoštovati sami sebe. To bo tudi dober čas za popravljanje in reševanje težav v vašem družinskem življenju.

Kozorog

Skrite strasti, strahovi, ljubosumnost, hrepenenje, želje in potrebe bodo v ospredju, kar bi lahko povzročilo težave v vašem razmerju. Danes boste zahtevni. Raje poglejte pozitivno na stvari, poskrbite da bo razmerje poglobljeno in prerojeno. Bodite pripravljeni popolnoma razkriti vaša čustva vaši ljubljeni osebi.

Vodnar

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Ribi

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.