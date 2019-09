Pivnico Union prevzema znana slovenska gostinska družina

Leta 2014, ko je ljubljanska pivovarna Union praznovala 150-letnico, so v zgradbi stare sladarne odprli pivnico. Ta je, jasno, usmerjena predvsem v točenje piva, njihova ponudba obsega tako blagovno znamko Union kot Laško in Heineken, ki ga povezujejo s tipičnimi pivskimi jedmi.

Foto: Matej Leskovšek

In če je do zdaj pivnico vodila sama Pivovarna Laško Union, so se odločili, da vajeti prepustijo podjetju, ki ima z gostinstvom občutno več izkušenj. Od novembra bo pivnico Union upravljalo podjetje Jezeršek gostinstvo, so sporočili iz pivovarne.

"Naš jedrni posel je proizvodnja pijač, zato smo se odločili poiskati poslovnega partnerja, s katerim bomo združili moči na področju gostinskih storitev in še izboljšali kulinarično ponudbo pivnice," so pojasnili.

Foto: Mediaspeed

Sprememb v ponudbi pijač sicer ni za pričakovati, po besedah Martina Jezerška, generalnega direktorja Jezeršek gostinstva, bodo to še naprej piva Pivovarne Laško Union. "Obiskovalci pivnice bodo tudi v prihodnje lahko uživali v odličnih kulinaričnih pivovarskih dobrotah," je dejal, "z našo ekipo strokovnjakov s področja kulinarike in gostinstva se veselimo priložnosti, da zgodbo pivnice Union še nadgradimo."

David Zappe, direktor marketinga v Pivovarni Laško Union, in Martin Jezeršek, generalni direktor Jezeršek gostinstva Foto: Pivovarna Laško Union

Družina oziroma podjetje Jezeršek sicer upravlja lastni kompleks Dvor Jezeršek, kjer je butični hotel z gostilno, od leta 2015 upravljajo tudi Restavracijo Blejski grad, predvsem pa so znani po cateringu in pogostitvah.

Preberite še: