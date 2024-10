Ljubljana bo dobila Mestno Pivovarno Union

Vsem, ki imajo Ljubljano za svoj dom ali jo samo obiščejo, bo Mestna Pivovarna Union na edinstven način predstavila vso bistvo in celotno pot pivovarskega procesa ter vsake kapljice piva v njem, od lokalno pridelanih surovin in varjenja pa vse do sveže postrežene pivske pijače.

Nova pivovarna bo okrepila ponudbo Unionove pivnice, ki letos vstopa v drugo desetletje svojega obstoja in se je že uveljavila kot prostor za srečanje ljubiteljev piva, glasbe in kulinaričnih užitkov.

Oblikovalci tega prostora so si prizadevali, da združijo svežino, toplino in pristno vzdušje ter tradicionalno in sodobno, njegovi upravitelji pa že napovedujejo nove dogodke, ki bodo še naprej združevali lokalno kulturo, glasbo in pivo.

V Mestni Pivovarni Union bo mogoče spremljati pot vsake kapljice piva od lokalnih surovin do kozarca, na voljo bodo ustvarjalne pivske zvrsti, ki jih ne bo mogoče najti nikjer drugje. Foto: Pivovarna Laško Union

Ob Pivnici Union je še muzej Union Experience, ki ga je spoznalo pol milijona obiskovalcev, glas o njem pa sega že tako daleč, da ga svetovna popotniška in turistična spletna mesta uvrščajo med znamenitosti, ki jih med spoznavanjem Ljubljane ne bi smeli prezreti.

Zvesti svoji viziji od leta 1864

Pisalo se je leto 1864, ko je v Ljubljani Pivovarna Union začela variti pivo. V 160 letih obstoja je pivovarna doživela vrsto korenitih sprememb, od industrijske revolucije do digitalne preobrazbe, skozi vojne in mir, z dobrimi in manj dobrimi trenutki.

Na slovesni proslavi okrogle obletnice Pivovarne Union je glavna direktorica Pivovarne Laško Union Marta Bulhak v slovenščini zatrdila: Pivovarna Union ostaja v Ljubljani! Foto: Srdjan Cvjetović

Vse izzive je sprejela in z njimi rasla, uvajala nove tehnologije, ustvarjala nove ustvarjalne pijače in embalaže, a so, kot pravijo, ostali vedno zvesti osrednji viziji varjenja piva, ki povezuje ljudi in se pije z užitkom.

Unionova piva so postala in ostala prepoznaven okus Ljubljane, ki ga poznajo in cenijo ne le v Ljubljani, temveč tudi drugod po Sloveniji in tudi onstran meja, so prepričani pri ljubljanskem pivovarju.

Nekdanja podoba Pivovarne Union Foto: Bojan Puhek

Odgovorno in trajnostno

Ravno v nastajajoči Mestni Pivovarni Union bodo razvili in ponudili ekskluzivne in omejene serije piv, ki jih ne bo mogoče najti nikjer drugje.

Obenem pa obljubljajo, da bo celotni projekt izpeljan z odgovornim pristopom do okolja in trajnostnim delovanjem, kar je skladno z Unionovo vizijo prihodnosti, kjer imata spoštovanje narave in krajevna skupnost osrednjo vlogo.