Danes na pot izredni prevoz, ki bo trajal kar tri noči #video

Iz pivovarne Union bo danes zvečer ob 20. uri krenil drugi izredni prevoz silosov oziroma fermentorjev, ki jih Pivovarna Union ne potrebuje več. Prevoz bodo zaključili v soboto ob predvidoma 4.30 v Kopru, poroča prometnoinformacijski center. En takšen prevoz so že izvedli prejšnji teden, tretjega pa še bodo.

Na relaciji je pričakovati vozila s spremstvom izrednih prevozov in upočasnjen promet, možne bodo tudi prekinitve prometa oziroma zapore ceste.

V času prehodov bodo zapirali tudi avtocestne priključke Brezovica, Razdrto in Divača. V noči s petka, 13. decembra, na soboto, 14. decembra, med 23.30 in 2. uro zjutraj bo 30-minutna popolna zapora avtoceste brez obvoza na odsekih Gabrk–Divača in Divača–Kozina ter priključku Divača.

Časovnico drugega prevoza si lahko pogledate na tej povezavi.