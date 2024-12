Na relaciji Ljubljana–Luka Koper bodo od 20. ure danes in do ponedeljka, 9. decembra, do 0.30 potekali vsakodnevni izredni prevozi, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

Pot izrednega prevoza se bo danes ob 20. uri začela pri Pivovarni Union in ustavila v petek ob 1.30 na parkirišču med Kalcami in Grčarevcem. Nadaljevala se bo ob 20.30 in se v soboto ob 3. uri ustavila na parkirišču Ravbarkomanda. Nato se bo nadaljevala in v nedeljo ob 0.30 ustavila v Divači. Ob 20. uri se bo pot še zadnjič nadaljevala in zaključila v ponedeljek predvidoma ob 0.30 v Luki Koper.

Izredni prevozi bodo na isti relaciji potekali tudi 11. in 17. decembra.