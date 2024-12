Po hudi prometni nesreči v bolnišnici umrl 35-letnik

Pretekli četrtek ob 6.43 se je na regionalni cesti pri Dragatušu na območju Policijske postaje Črnomelj zgodila huda prometna nesreča. Črnomaljski policisti in policisti Policijske postaje Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen golf zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in čelno trčil v avtomobil znamke Cupra, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 53-letni voznik.

Hudo poškodovana voznika in prav tako hudo poškodovano potnico iz vozila 53-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 35-letni voznik, ki je utrpel posebno hude telesne poškodbe, je 30. 11. v bolnišnici umrl.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

35-letni voznik je tretja smrtna žrtev v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto v letu 2024. V enakem obdobju lanskega leta je v nesrečah umrlo šest oseb, so še sporočili policisti.