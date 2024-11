Najdražja nesreča v Avstriji? Trčili so štirje zelo dragoceni. #foto

Na avstrijskem Tirolskem so se v prometno nesrečo zapletli ferrari la ferrari, ferrari 812 superfast, bentley continental GTC in mclaren elva, ki so skupaj vredni več kot sedem milijonov evrov.

Na gorski cesti pri mestu Pfunds na avstrijskem Tirolskem je prišlo nedavno do spektakularne prometne nesreče. Udeleženci niso bili poškodovani, zanimiv pa je bil nabor vpletenih avtomobilov. To so bili namreč štirje prestižni avtomobili, katerih vozniki so uživali v ovinkih zanimive ceste. Toda popoldansko sonce je enega izmed voznikov zaslepilo in je zato nenadoma zaviral, to pa je privedlo do verižnega trčenja pri sicer dokaj nizki hitrosti.

V nesrečo so bili vpleteni ferrari 812 superfast, ferrari la ferrari in tudi ekskluzivni mclaren elva - ta nima vetrobranskega stekla, poganja pa ga štirilitrski motor V8 z dvojnim turbo polnilnikom in močjo prek 800 “konjev”. McLaren je izdelal le 149 primerkov tega avtomobila. V trčenju jo še še z najmanj škode odnesel bentley continental GTC.

Vrednost vseh štirih avtomobilov znaša več kot sedem milijonov evrov, stroški popravil pa bodo predvidoma stali blizu dveh milijonov evrov.