Prometna nesreča na pomurski avtocesti

Zaradi prometne nesreče je pri uvozu Cerkvenjak zaprta pomurska avtocesta med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Cerkvenjak – Sveta Trojica, so sporočili iz Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Zaradi del je zaprta tudi štajerska avtocesta na odseku med priključkoma Blagovica in Vransko v smeri proti Mariboru. Zapora bo trajala do ponedeljka do 5. ure. Na priključku Trojane sta zaprta tudi uvoza proti Mariboru in Ljubljani, obvoz je urejen po regionalni cesti.

Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico, kjer se pot podaljša za dobre pol ure, ter na regionalni cesti Blagovica – Trojane – Vransko.

Zastoje je mogoče pričakovati tudi na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico, kjer bodo zaradi odstranjevanja delovne zapore do nedelje izmenično zapirali vozni in prehitevalni pas v obe smeri.

Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu.