Vodenje Pivovarne Laško Union bo 1. maja prevzela Marta Bulhak, ki bo na položaju nasledila sedanjega glavnega direktorja Zooullisa Mino, ki se bo upokojil. Nova direktorica je na različnih funkcijah v Heinekenu 27 let, so danes sporočili iz Pivovarne Laško Union, ki je del skupine Heineken.

Poljakinja Marta Bulhak v podjetje prinaša 27 let izkušenj na različnih funkcijah v družbi Heineken. Leta 1997 se je pridružila podjetju Heineken v Grupi Zywiec na Poljskem in opravljala različne vodstvene funkcije na področju zakladništva, dobavnih verig in upravljanja kadrov. Leta 2012 se je pridružila globalni ekipi v Amsterdamu, leta 2015 pa kot prva prevzela vlogo višje kadrovske direktorice za regijo Evropa.

Leta 2018 je bila imenovana za glavno direktorico Heineken EE&GDF (Europe Export & Global Duty Free) in bila v tej vlogi odgovorna za rast poslovanja na vseh trgih. Spodbujala je trajnostno poslovanje, digitalno preobrazbo in uspešno vodila družbo skozi krizno obdobje pandemije covid-19. Od oktobra 2020 je glavna direktorica Heineken Hrvaška, so navedli v sporočilu.