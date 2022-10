Konec varjenja Uniona v Ljubljani

Lani oktobra so se vodilni v Pivovarni Laško Union odločili, da bodo varjenje piva Union prenesli v Laško. Kot razlog so navedli, da 35 let star hladilni sistem v ljubljanski pivovarni ni več primeren za obratovanje. V začetku letošnjega leta je po neuradnih podatkih Dnevnika sledila selitev dela finančnega oddelka ljubljanske pivovarne na Poljsko. V Pivovarni Laško Union so takrat navedli, da na področju financ poteka poenotenje procesov, matičnih podatkov, tehnologije in orodij ter organizacije dela z ostalimi sestrskimi podjetji družbe Heineken v Evropi.

Sedaj Heineken iz Ljubljane seli še polnjenje uniona, navaja Dnevnik. Ljubljanska proizvodna linija za pločevinke bo po izvedeni selitvi preseljena v eno od drugih Heinekenovih pivovarn, pri čemer se omenja tista v Novem Sadu, ali pa bo prodana. Podobni so načrti za linijo polnjenja steklenic, ki je delovala do februarja letos.

Kaj bo z Zalo in Solo, še ni jasno

Prihodnjo jesen naj bi v Laško iz Ljubljane selili še proizvodnjo brezalkoholnega piva. Kakšna bo usoda brezalkoholnih pijač pod blagovnima znamkama Zala in Sola, ni jasno.

Zaradi ukinitve polnjenja pločevink in sodov naj bi v Ljubljani brez dela ostalo 35 delavcev, ki so jim ponudili službe v Laškem, tja bi jim organizirali tudi prevoz, še navaja Dnevnik.

Lani zabeležili 165,6 milijona evrov prihodkov od prodaje

Pivovarna Laško Union je sicer lani zabeležila 165,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13,7 odstotka več kot leto prej. Prodali so rekordnih 2,7 milijona hektolitrov pijač, kar je skoraj 15 odstotkov več kot leta 2020. Čisti dobiček se je ustavil pri 18,9 milijona evrov oz. 13,8 odstotka višje kot predlani, so razkrili septembra letos.

"Časi so zahtevni tako za globalno kot tudi regionalno in lokalno gospodarstvo. Kljub izzivom smo kot kolektiv dosegli zastavljene cilje. Naše ključne usmeritve so poenostaviti naše prihodnje poslovanje, se prilagoditi zunanji dinamiki ter iz krize, povezane s covidom-19 in vojno v Ukrajini, priti še močnejši," je takrat dejal glavni direktor Zooullis Mina.