Novinarji, ki so zasedli studio, prejeli opozorila pred odpovedjo

Odgovor "generalnega vodstva" na pritiske in grožnje so torej novi pritiski in grožnje, so se na direktorjev dopis odzvali zaposleni.

Odgovor "generalnega vodstva" na pritiske in grožnje so torej novi pritiski in grožnje, so se na direktorjev dopis odzvali zaposleni. Foto: tukajsmo.info

Novinarji, ki so 24. avgusta in 5. septembra "vdrli" v studio RTV Slovenija ob koncu dnevnoinformativne oddaje Dnevnik pred Slovensko kroniko in kolegom, kot so navedli, s tem izrekli podporo, so danes prejeli pisno opozorilo zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti in opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve, jim je sporočil generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. "Ne želim komentirati, ne tako ne drugače," je za Siol.net dejala Ksenija Horvat, nekdanja urednica informativnega programa TV Slovenija in članica pogajalske skupine, ki je sicer med najvišje plačanimi novinarji.

Ustvarjalci RTV-vsebin, ki so avgusta in septembra zakorakali v studio, bodo opomine prejeli predvidoma še ta teden. Spomnimo, septembra je vodstvo njihovo ravnanje izenačilo s skupino aktivistov Ladislava Trohe, o čemer smo poročali v spodnjem članku:

"Gre za nove, nedopustne pritiske vodstev RTV Slovenija in Televizije Slovenija na vse, ki opozarjajo na nevzdržne razmere zlasti v Informativnem programu TV Slovenija in MMC-ju, odsotnost komunikacije in nenehne profesionalne zdrse ter kršitve novinarske in uredniške avtonomije," so se odzvali zaposleni, ki so prejeli direktorjevo pismo.

Opozorilo pred odpovedjo je prejelo 38 zaposlenih, po naših informacijah tudi dva najvišje plačana novinarja, Ksenija Horvat, nekdanja urednica informativnega programa TV Slovenija in članica pogajalske skupine, ter Zvezdan Martič, nekoč na čelu multimedijskega centra in pomočnik direktorice TV Slovenija, poleg pa še mnogi znani novinarji, ki so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju stavkovnih zahtev.

Vodstvo RTVS v dopisu navaja, naj zaposleni dosledno spoštujejo Pravilnik o hišnem redu ter druge zakone in akte, ki so pomembni za pogodbeno razmerje z delodajalcem. V nasprotnem primeru je namreč delodajalec dolžan ukrepati v skladu z zakonodajo in predvidenimi postopki ter sprejeti zakonsko določene ukrepe, so še zapisali.

Navedli so še, da se zavedajo resnosti položaja, a da so zaposleni dolžni spoštovati pogodbene obveznosti. "Za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela se javni uslužbenci lahko poslužijo za to posebej določenih legalnih in legitimnih poti, ni pa dopustno, da svoje nestrinjanje izražajo z nepooblaščenim vstopom v studio in zlorabo medijskega prostora za izražanje osebnih stališč. Vse to namreč slabi ugled največjega medijskega zavoda v državi," še piše v obvestilu generalnega direktorja.

Ni nezadovoljna le "peščica"

Ustvarjalcem RTV-vsebin ni treba vdirati v svoje prostore, pa so zaposleni odgovorili vodstvu, saj solidarnost med kolegi narašča in je večja, kot želi prikazati vodstvo.

Opomnili so še, da ni nezadovoljna le "peščica" zaposlenih, kot to po njihovem lažno prikazujejo posamezniki na vodilnih položajih. "V kolektivu RTV odločno zavračamo vse pritiske generalnega vodstva RTV Slovenija na zaposlene in sporočamo: Ne bojimo se! Tukaj smo!" so v odzivu med drugim še zapisali zaposleni.

Za voditeljem so stali 22 sekund

V dopisu, ki ga je na Facebooku v celoti delila novinarka Eugenija Carl, je generalni direktor Whatmough navedel, da so novinarji med omenjeno predvajano oddajo v živo zaposleni za voditeljem stali 22 sekund. "Na ta način je programski čas, namenjen oddaji Slovenska kronika, izrabila za osebno izražanje mnenja in s tem nedopustno posegala v programsko shemo," med drugim še piše v opozorilu, ki ga je delila novinarka.