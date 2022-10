ZNP: Stavkajoči na RTV šikanirali, poniževali in obtoževali brez dokazov

Kot je znano, je minister za delo Luka Mesec septembra letos za v. d. glavnega inšpektorja za delo imenoval Luka Lukića, nekdanjega novinarja MMC RTV Slovenija. Ob imenovanju je minister poudaril, da mora biti delo inšpektorata jasno usmerjeno in da mora naslavljati najbolj problematična podjetja. V ZNP pričakujejo, da se bo inšpekcija osredotočila na preiskavo RTV Slovenija in sindikat primerno sankcionirala, ne glede na konflikt interesov, ki ga je v tem primeru predstavljal novi v. d. glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić , sicer nekdanji novinar in sindikalist na MMC RTV Slovenija.

Dober teden po imenovanju se je Mesečev inšpektor lotil intenzivne inšpekcijske preiskave na RTV Slovenija, ki je sovpadala z političnimi pritiski vladajoče garniture, ki sodeluje z delom zaposlenih na RTV.

V tej luči si lahko zato to inšpekcijsko preiskavo, ki naj bi trajala kar mesec dni, razlagamo le v luči neuspelih poskusov prevzema RTV Slovenija s strani vlade. Da je to edini neuspeh vlade po prvih 100 dneh, je brutalno iskreno večkrat poudaril tudi predsednik vlade Robert Golob.

Inšpekcijske službe so se tako intenzivne preiskave RTV Slovenija lotile že dan po stavki nekaterih novinarjev RTV, ki očitno ni dosegla svojih ciljev, saj je program kljub napovedi zatemnitve potekal naprej. Številni delavci se namreč niso želeli pridružiti stavki, ki jo je na Trgu Republike podprl tudi nekdanji šef CK Milan Kučan.

Prav zaradi spodletele stavke je predsednica koordinacije novinarskih sindikatov Helena Milinković obtožila vodstvo, da naj bi oviralo stavko. Ob tem ni navedla nobenega dokaza. Nasprotno pa smo bili priča poskusom oviranja dela tistih, ki niso stavkali, tudi člani ZNP.

Predstavniki sindikata pritiskali na dnevnega urednika in objavljali oglasna sporočila

Še več, predstavniki sindikata so intenzivno pritiskali na dnevnega urednika in odgovorno urednico informativnega programa, kaj se sme objaviti in česa se ne sme. Še več. Na MMC so posamezni stavkajoči v nasprotju z zahtevami urednika uredništva in odgovorne urednice objavljali kar oglasna sporočila, ki so promovirala stavko, čeprav bi javnost o tem smeli le informirati.

Ta dan tako zaznamuje ena hujših kršitev uredniške avtonomije in samega zakona o RTV, ki so si jo dovolili stavkajoči. Prav stavkajoči so bili tudi tisti, ki so celo javno žalili in poniževali tiste, ki so delo opravljali profesionalno in vestno.

Ker se je inšpekcija tako intenzivno osredotočila na preiskavo RTV Slovenija, v ZNP pričakujemo, da bo preiskala tudi vse zgoraj naštete primere in sindikat primerno sankcionirala. In to ne glede na konflikt interesov, ki ga je v tem primeru predstavljal novi v. d. glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić, sicer nekdanji novinar in sindikalist na MMC RTV Slovenija.