Novinarji RTV Slovenija danes stavkajo

Stavkovne aktivnosti s prekinitvijo dela zaostrujejo predvsem na Televiziji Slovenija in v uredništvu Multimedijskega centra.

Med stavkovnimi zahtevami v okviru stavkovnih aktivnosti, ki so jih začeli 23. maja, so novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na Radioteleviziji Slovenija in socialni dialog. Prav tako zahtevajo, da je stavka plačana.

Medtem ko bodo nezadovoljni novinarji stavkali, se bo programski svet zavoda sestal na seji. Na njej bodo med drugim obravnavali kadrovsko problematiko televizijskega informativnega programa, s katerega so številni odšli zaradi slabih razmer.