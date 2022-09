Koalicija opustila idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS

Vodje koalicijskih poslanskih skupin so ob tem danes še izrazili podporo zaposlenim na RTVS, ki so v ponedeljek stavkovne aktivnosti zaostrili s celodnevno stavko.

Vodje koalicijskih poslanskih skupin so ob tem danes še izrazili podporo zaposlenim na RTVS, ki so v ponedeljek stavkovne aktivnosti zaostrili s celodnevno stavko. Foto: Bojan Puhek

Gibanje Svoboda, SD in Levica napovedujejo, da v oddajah o noveli zakona o RTVS in prihodnosti javnega zavoda v času zbiranja podpisov za razpis referenduma ne bodo sodelovali. Poudarjajo, da je nujna čimprejšnja uveljavitev novele, idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS pa so opustili, saj bi bila takšna poteza v nasprotju z zakonodajo.

Vodje poslanskih skupin Gibanja Svoboda Borut Sajovic, SD Jani Prednik in Levice Matej Tašner Vatovec so v današnji izjavi za medije tako med drugim poudarili, da se koalicijski partnerji oddaj, namenjenih razpravi o stanju na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in noveli zakona o RTVS, v času zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu ne bodo udeležili, saj da ne želijo sodelovati pri zlorabi javnega servisa za (pred)referendumsko kampanjo.

Kot nujno so ob tem izpostavili, da novela zakona o RTVS čim prej zaživi. V vmesnem času so tehtali tudi idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS, a poudarjajo, da si takšne poteze ne morejo privoščiti, saj bi ravnali v nasprotju z zakonodajo. "Čeprav bi bilo to ta trenutek mogoče videti kot ena od možnih rešitev, bi bil to vprašljiv, neodgovoren tek na kratke proge," je ob tem izpostavil Sajovic.

Vodje koalicijskih poslanskih skupin zaposlenim na RTVS izražajo podporo

"RTVS je kot mogočna slovenska lipa z izjemnimi koreninami naroda in s krošnjo, ki more zaščititi vse, ne pa tiste, ki so aktualno politično na oblasti," je ob tem ponazoril Sajovic. Opozoril je tudi, da nikakor ne držijo zavajanja, da novela zakona prinaša višanje RTV-prispevka. "Preprosto si želimo televizijo, na katero bi bili vsi ponosni in bi delala neodvisno, avtonomno in bila vsem v srcu kot narodov simbol, naš ponos," je dodal.

Prednik: Javna RTV je eden najpomembnejših medijev v državi

Prednik pa je poudaril, da je javna RTV eden najpomembnejših medijev v državi, ki mora ostati neodvisen. Tudi zato je DZ julija sprejel novelo zakona o RTVS, ki pa jo, kot kaže, zdaj čaka referendumska presoja, je spomnil. "Na žalost lahko ugotovimo tudi to, da je pretekla vlada želela le razgradnjo javnega zdravstvenega in šolskega sistema, želi pa tudi razgradnjo javnega RTV-servisa, in tu bo koalicija naredila vse, da do tega ne bo prišlo," je napovedal.

V Levici so hkrati izrazili še ostro nasprotovanje "posegom v uredniško avtonomijo in zlorabo javnega servisa, ki bi moral služiti vsem nepristransko, trenutno pa je zelo jasno nakazano, da želi aktualno vodstvo televizije predvsem proizvajati eno vrsto resnice". Po besedah Vatovca je tudi jasno, komu ni v interesu, da novela zakona o RTVS, ki po prepričanju koalicije prinaša depolitizacijo javnega zavoda in bo vrnila glas predvsem zaposlenim, avtonomnim novinarjem, ne zaživi.

Koalicija sicer napoveduje, da se bo v referendumsko kampanjo o noveli zakona o RTVS, ko oz. če bo ta potekala, aktivno vključila.