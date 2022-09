Golob: O možnostih povišanja RTV prispevka po referendumu

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je pretekli ponedeljek predsednika vlade Roberta Goloba zaradi energetske krize in s tem prihajajočih težkih finančnih razmer v odprtem pismu pozval k zvišanju RTV-prispevka ali k izdatnemu proračunskemu finančnemu vložku. V nasprotnem primeru bodo morali razmišljati tudi o odpuščanju.

Golob mu je danes odgovoril, da dolžnost ustanovitelja RTV Slovenija ni le zagotavljanje primernega financiranja, temveč predvsem zagotavljanje institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti RTV Slovenija. Javno dostopne informacije izkazujejo tudi padec gledanosti TVS in obiskanosti portala MMC.

"Iz vsega navedenega izhaja, da upravičeno dvomimo o zakonitosti in uspešnosti vašega dela, zato vas pozivamo, da v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma zagotovite izvajanje nalog javne službe in temeljnega poslanstva RTVS, to je zagotavljanje demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov," je v odgovoru zapisal Golob.

Dodal je še, da novela zakona o RTVS celostno obravnava umik politike iz upravljanja in vodenja zavoda ter vrača avtonomijo zaposlenim na RTVS. "Vprašanja, povezana s financiranjem RTVS, bodo zato lahko predmet razprave po uveljavitvi novele zakona o RTVS, ko bosta zagotovljeni institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost RTVS," je še sklenil Golob.

Golob je sicer konec junija na sestanku s predstavniki sindikatov javnega sektorja napovedal, da bodo prispevek za RTV Slovenija povišali po depolitizaciji javnega zavoda.

Brez zvišanja RTV-prispevka se bo uresničil črn scenarij

"Ob predpostavki, da se bo vlada dogovorila za dvig plač v javnem sektorju, kar pomeni tudi obvezo za javni zavod RTV Slovenija, ocenjujemo, da bo prihodnje leto na javnem zavodu nastala kar devetmilijonska vrzel. Ves napor vodstva in socialnih parterjev se bo tako v hipu izničil, pokritje tako velike izgube brez pomoči ustanovitelja pa bi bilo mogoče le, če bi število zaposlenih zmanjšali kar za 300," je med drugim pretekli ponedeljek zapisal direktor RTVS.

Nacionalka že od leta 2017 v rdečem

Whatmough je že pred časom dejal, da je ureditev financiranja javnega zavoda nujna, in pozval k uskladitvi RTV-prispevka z inflacijo. Vodstvo je na ustanovitelja naslovilo poziv za uskladitev RTV-prispevka oziroma pridobitev dodatnih finančnih virov.

V sporočilu za javnost je vodstvo RTVS zapisalo, da že vse od leta 2017 ustvarjeni prihodki Radiotelevizije Slovenija ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov javnega zavoda. Po besedah generalnega direktorja tudi finančni načrt za letos priča o tem, da so razpoložljiva sredstva prenizka za pokritje vseh stroškov, ki nastajajo pri izvajanju z zakonom opredeljene dejavnosti.

Najvišji porast stroškov v zadnjih letih je bil posledica dviga plač zaposlenih zaradi uresničitve stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati iz leta 2018 ter sprostitve omejitev ukrepov iz zakona za uravnoteženje javnih financ. Letošnji proračun pa bo močno zaznamovala še rast cen energentov zaradi svetovne energetske krize. Kljub prodaji naložb in premoženja za povečanje prihodkov ob eksponentni rasti odhodkov in nespremenjeni višini RTV-prispevka ukrepi niso zadostni, ugotavljajo na RTVS.