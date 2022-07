Generalni direktor RTVS pisal Golobu

Na kolegiju predsednice DZ so v torek predstavnik koalicije obravnavali in potrdili predlog, da se novela zakona o RTV Slovenija obravnava po nujnem postopku. Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je na predsednika vlade Roberta Goloba, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in poslanske skupine naslovil pismo, v katerem je sicer pozdravil namero vlade za spremembo zakona in predlagal tudi dopolnitev novele zakona. Poleg tega vodstvo RTV vlado poziva k izpolnitvi zaveze iz stavkovnega sporazuma, ki je RTV stal že 21 milijonov evrov.

Vodstvo RTV je na ustanovitelja naslovilo predloge za dopolnitev novele zakona s področja obsega javne službe, tržne dejavnosti in RTV-prispevka.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je finančno stanje javnega zavoda RTVS že vrsto let zaostreno in negotovo. Razlogov za to je več, med njimi pa izstopata zakon o RTV Slovenija, ki ne sledi več toku časa in je potreben prenove, ter neuresničene zaveze iz stavkovnega sporazuma, podpisanega leta 2018. Skupni strošek javnega zavoda RTV Slovenija, ki je hkrati tudi dolg države do javnega zavoda, iz naslova sklenitve stavkovnega sporazuma znaša več kot 21 milijonov evrov. Vodstvo RTV Slovenija zato ustanovitelja poziva k spoštovanju zavez in ustrezni uskladitvi RTV-prispevka.

Uskladitev RTV-prispevka z inflacijo je nujna

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je na vlado naslovil pismo, v katerem je pozdravil njihovo namero. Kot je zapisal, je to odlična priložnost za temeljit pregled zakona in odpravo njegovih pomanjkljivosti, ki že leta omejujejo razvoj največjega medijskega zavoda v državi.

Vladi je zato predlagal, naj pri nadaljnji zakonodajni proceduri nameni posebno pozornost tudi ključnim točkam, ki bi omogočile obstoj in nemoten razvoj javnega medija. Gre za nujno uskladitev RTV-prispevka z inflacijo oziroma tehten premislek o drugi obliki financiranja javnega zavoda za ohranitev vsaj sedanjega obsega javne službe. Prav natančnejša definicija njenega obsega in določitev nalog, ki jih je RTV Slovenija dolžna izvajati v okviru javne službe, bi morale biti ključne spremembe novega zakona. Ločeno od javne službe pa bi bilo nujno jasneje definirati tudi obseg in izvajanje tržne dejavnosti v javnem mediju.

Generalni direktor vlado poziva k izpolnjevanju obveznosti

Vodstvo je v okviru obravnave novele zakona o RTV Slovenija predlagalo tudi, da se glede na pomen največjega medijskega zavoda v državi omogoči vsem zainteresiranim v javni razpravi podati mnenja in pričakovanja do medijskega zavoda. "Širok konsenz glede položaja RTV Slovenija je nujen, saj je javni zavod v službi vseh državljank in državljanov, njegovo delovanje potrebuje kritično podporo javnosti, plačnikov RTV-prispevka, s katerim mora zavod v čim večji možni meri zagotavljati vsebine, ki jih ti potrebujejo in želijo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Generalni direktor RTV Slovenija je ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik pozval k izpolnitvi obveznosti iz stavkovnega sporazuma, zaradi katerega je RTV Slovenija morala plačati že več kot 21 milijonov evrov. Ker stavkovni sporazum za RTV Slovenija brez kakršnegakoli dvoma velja in nobeno pravno dejstvo ne potrjuje drugačnega stališča, vodstvo RTV Slovenija vlado poziva, naj zaradi finančne stabilnosti zavoda nemudoma pristopi k izpolnitvi obveznosti.