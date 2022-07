Ker vrh RTVS ogroža državo, je Asta Vrečko povozila Mojco Pašek Šetinc

Ali bodo po nujnem postopku odstavili generalnega direktorja RTV Slovenija, direktorja televizije, direktorja radia in celoten programski in nadzorni vrh RTVS, bo popoldan odločal kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič . Vse te odstavitve je že maja predlagala poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek . Takrat je kolegij že odločil, da bo državni zbor to uzakonil po skrajšanem postopku, češ da gre za manj zahtevno dopolnitev zakona. Zdaj pa je Šetinčevo povozila vlada s kulturno ministrico Asto Vrečko (Levica), ki predlaga povsem enako odločanje o politični čistki vrha RTVS, a po nujnem postopku, ki je mogoč v primeru vojne, naravnih katastrof ali nevarnosti težko popravljivih posledic za državo.

Da stranka na oblasti, to je Svoboda Roberta Goloba, takojšnjo menjavo najpomembnejših direktorjev na televiziji z bolj podrejenimi vladajočimi razglaša za manj pomembno spremembo ureditve in za skrajno pomembno državno nujnost, se dogaja prvič v zgodovini države. Tudi poskus takšne politične čistke na vrhu RTVS po volitvah se dogaja prvič v zgodovini države.

O čistkah tudi Evropski parlament, a prvič po lažnih informacijah

Foto: Ana Kovač Je pa s predčasno menjavo na vrhu RTVS lani posebno komisijo Evropskega parlamenta, ki jo je vodila Sophie in 't Veld, že seznanil Marko Milosavljević s FDV, ki je zatrdil, da naj bi prejšnja vlada Janeza Janše predčasno odstavila generalnega direktorja Igorja Kadunca. Milosavljevićeva informacija je bila neresnična. Kadunc ni bil predčasno odstavljen. Ni pa bil, ko se mu je iztekel mandat, ponovno izvoljen, ker je bilo za to premalo programskih svetnikov.

Milosavljević je pozneje na Facebooku priznal, da je napačno zatrdil, da je bil Kadunc zamenjan pred koncem mandata in dodal, da so provladni programski svetniki RTVS Kadunca poskušali zamenjati pred koncem mandata, kar pa jim ni uspelo.

Politične menjave, ki so jih z leve tudi s pomočjo Milosavljevića podtikali prejšnji vladi, poskuša zdaj izvesti Svoboda, in to še veliko bolj radikalno.

Že maja, ko se je večina v kolegiju predsednice DZ odločila za skrajšani postopek odstavljanja vrha RTVS, je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec opozorila, da Mojca Šetinc Pašek kot prvopodpisana predstavnica Svobode predlaga popolno spremembo ustroja RTV Slovenija, kar ni majhna sprememba ureditve, da bi lahko odločali na tak način. A koalicijska večina Foto: STA (Svoboda, SD, Levica) je gladko izglasovala, da gre za obroben popravek zakona, če skrajšajo mandate programskemu in nadzornemu svetu RTVS, predčasno odstavijo generalnega direktorja in direktorja radia in televizije. Pozneje pa še posledično vse urednike. Zapletlo pa se je, ker je Šetinc Paškovo s predlogom spremembe zakona, da bi bil prispevek za RTVS prostovoljen, prehitela SDS in zamenjave celotnega vrha RTVS do zdaj zaradi tega novi oblasti še ni uspelo uzakoniti. Zdaj je udarila vlada, ki predlaga praktično povsem enake rešitve kot nekdanja urednica na TVS Šetinc Paškova, da bi odstavili celoten vrh javne RTVS, a po nujnem postopku.

Smo v vojni, naravni katastrofi, se ruši država?

Kdaj je nujni postopek mogoč, poslovnik določa tako:

"Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku."

Vlada je trdila, da so menjave celotnega vrha RTVS oblika preprečevanja težko popravljivih posledic za delovanje države. In to pojasnjuje "v širšem smislu", češ da v to področje delovanja države lahko štejemo RTV Slovenijo s svojim statusom, poslanstvom in ustavno varovano funkcijo na področju zagotavljanja pravice do javne obveščenosti, ki je predpogoj za obstoj demokracije in s tem tudi države."

Med prehodnimi določbami, ki določajo popolni kadrovski prevzem RTVS, v predlogu Šetinc Paškove in vladnem predlogu piše povsem nedvoumno: "Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat članov Programskega sveta in članov Nadzornega sveta, mandat nanju vezanih odborov ter mandat generalnega direktorja, direktorja radia in direktorja televizije ..."

Tako vlada kot Šetinc Paškova trdita, da spremembe ne bodo imele finančnih posledic, kar je neresnično, za predčasne odstavitve bo država morala izplačati odškodnine prizadetim. Stroški za to pa se v primeru sodnih sporov lahko merijo v milijonih evrov.