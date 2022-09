Nadzor na RTV: kader Levice poslal inšpekcijo svojemu nekdanjemu delodajalcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inšpektorat za delo, ki ga vodi vršilec dolžnosti Luka Lukić , je v preteklem tednu na podlagi prijave Sindikata novinarjev Slovenije zaradi domnevne kršitve pravice do stavke izvedel nadzor na RTV Slovenija. Pri tem je zanimivo dejstvo, da je Lukić, ki je položaj sredi septembra prevzel na predlog ministra za delo Luke Mesca (Levica), nekdanji novinar RTV Slovenija in predsednik Sindikata novinarjev Slovenije.

"Inšpektorat RS za delo je opravil nadzor po uradni dolžnosti. Dodatno pojasnjujemo, da Zakon o inšpekciji dela v 14. členu določa prednostno obravnavo prijav, iz katerih med drugim nedvoumno izhaja verjetnost, da gre za kršitev pravic večjega števila delavcev," so nam pojasnili na inšpektoratu.

Na vprašanje, ali je Lukić zaradi svoje nekdanje zaposlitve na RTV in vodenja sindikata v konfliktu interesov, pa so odgovorili: "Nadzor Inšpektorata RS za delo pri subjektu RTV SLO še poteka, tako vam več informacij za zdaj še ne moremo posredovati. Glede 'konflikta interesov', ki ga omenjate, pa pojasnjujemo, da vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja inšpekcijskih nadzorov ne izvaja, prav tako ne vpliva na njihov potek."

Na vprašanje, kdo je odredil nadzor na RTV Slovenija, nam niso odgovorili.

"Potrdimo lahko le, da je v torek, 27. 9. 2022, in v sredo, 28. 9. 2022, na RTV Slovenija potekal nadzor inšpektorata za delo. Inšpektorje je zanimalo predvsem, kako je bil na stavkovni dan zagotovljen delovni proces, torej v času, ko je del zaposlenih stavkal, drugi del pa ne. O morebitnih ugotovitvah inšpektorata ne moremo špekulirati. Prav tako RTV Slovenija ni pristojna za ugotavljanje morebitnih konfliktov interesov, to je v pristojnosti drugih organov," pa so nam sporočili z RTV Slovenija.