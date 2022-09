Inšpektorat za delo je od julija 2018 do 10. avgusta letos vodil Jadranko Grlić. Petletni mandat je nastopil februarja 2019, a je minuli mesec po razkritju več primerov izkoriščanja tujih delavcev in kritik na račun dela inšpektorjev odstopil.

Od tedaj je bil inšpektorat brez vodstva. S ponedeljkom naj bi funkcijo glavnega inšpektorja prevzel Lukić, ki je bil v preteklosti novinar in predsednik Sindikata novinarjev Slovenije. Ostali dve vodilni funkciji z vsebinsko-pravnega in organizacijskega področja bosta po informacijah STA prevzeli osebi, ki sta že zaposleni na inšpektoratu.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je spremembe v vodenju inšpektorata napovedal prejšnji teden. Kot je dejal, načrtujejo razširjeno, tričlansko vodstvo. Podrobnosti ni predstavil, izpostavil je le, da "poanta ne bo več v širokih pregledih in navajanju statistik, temveč v targetiranju najbolj problematičnih podjetij".

Inšpektorat za delo bdi nad tremi področji: delovnimi razmerji, varnostjo in zdravjem pri delu ter socialnim varstvom. Inšpektorji so v letu 2021 opravili 38.624 inšpekcijskih pregledov in ugotovili 18.343 različnih kršitev, na podlagi tega pa izdali 9736 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 36 naznanil sumov storitve kaznivega dejanja oziroma kazenskih ovadb. Foto: STA

Inšpektorat se je v zadnjem obdobju večkrat znašel pod plazom kritik. Ko so mediji junija razkrili primer izkoriščanja delavcev v podjetjih Marinblu in Selea, je vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić za STA izpostavil, da inšpektorat takšnim delodajalcem praviloma spiše le kakšen opomin, če pa že izreče globo, pa podjetje zahteva sodno varstvo in se globa spremeni v opomin. Poleg tega so globe pogosto prenizke, da bi delodajalce odvrnile od kršitev, je opozoril. Delovne inšpektorje je treba navaditi, da se ne bodo bali svojih pooblastil, je pozval.