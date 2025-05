Klicni center 114, na katerega se lahko državljani obrnejo tudi z vprašanji, vezanimi na pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo, je skupaj s pristojnima ministroma Luko Mescem in Simonom Maljevcem danes obiskal premier Robert Golob. Poudarili so, da klicni center opravlja pomembno delo, ko državljanom ponuja verodostojne in zanesljive informacije.

Klicni center 114, vzpostavljen po poplavah 2023, je dodatno nalogo, odgovarjanje tudi na vprašanja o vsebinah s področja pokojninske reforme in dolgotrajne oskrbe, prevzel maja. Samo v zadnjih 14 dneh so prejeli več kot 1.700 klicev, od tega 1.400 za novi področji. Sicer pa so od začetka delovanja vsak mesec v povprečju prejeli tisoč klicev, skupaj približno 22 tisoč, je v izjavi ob obisku povedal vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan.

Kličejo predvsem starejši in njihovi svojci

Trenutno jih po njegovih besedah najpogosteje pokličejo starejši in njihovi svojci. S področja dolgotrajne oskrbe jih zanima predvsem, kdaj bodo lahko oddali vlogo za dolgotrajno oskrbo na domu, kdaj se bo začelo plačevanje novega prispevka, za koliko se bodo znižale položnice za institucionalni del dolgotrajne oskrbe, torej oskrbe v domovih za starejše, pa tudi kdo lahko postane oskrbovalec družinskega člana in ali bodo lahko oskrbovalci družinskega člana za svoje partnerje in svojce tudi upokojenci.

Glede pokojninske reforme pa so vprašanja vezana predvsem na odmerne odstotke, obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove, zniževanje starostne dobe, klicatelje zanima tudi, ali za tiste, ki so že upokojeni, veljajo enaki pogoji, in podobno, je nanizal Florjanc Lukan.

Po poplavah razširili nabor informacij

Po Golobovih besedah se je brezplačna številka 114 po poplavah pokazala kot nepogrešljiv člen v odzivu na stisko ljudi. Izkazalo se je, da so ljudje številko vzeli za svojo, zato so se določili, da bodo na tej številki ponujali tudi informacije o najbolj aktualnih reformah, ki se dotikajo predvsem starejše populacije, a so v resnici pomembne za vse.

Da je bila takšna odločitev prava, po njegovih besedah potrjuje naval klicev v prvih dveh tednih, ko so na številki odgovarjali tudi na vprašanja s teh področij. To pa kaže tudi, da ljudje zaupajo številki 114, ki se je "razvila dobesedno v obraz države", meni Golob. Prepričan je, da je tudi "zaradi res zelo predanih in srčnih operaterjev na številki 114 življenje marsikoga lažje in boljše, ker ve, kako komunicirati z državo".

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je vse, ki imajo vprašanja glede dolgotrajne oskrbe ali pokojninskega sistema, povabil, naj pokličejo na številko 114, saj v klicnem centru deluje ekipa ljudi, ki res pozna področje, in bodo lahko dobili informacijo, ki je resnična in zanesljiva.

Maljevac: Največja sprememba od sedemdesetih let

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je izrazil zadovoljstvo, da so v klicnem centru prevzeli tudi področje dolgotrajne oskrbe. "Ko govorimo o dolgotrajni oskrbi, dejansko govorimo o največji spremembi na področju socialnega varstva od sedemdesetih let. To je tako, kot če bi iz nič na novo postavljali sistem zdravstvenega varstva," je dejal. Po njegovih besedah je reforma zelo velik izziv te vlade. A so prva vlada, ki tega ni prelagala, ampak se temu posveča in reformo spravlja v življenje.

Golob, ki je dolgotrajno oskrbo označil za enega največjih organizacijskih zalogajev v aktualni vladi, je na novinarsko vprašanje glede prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki je predviden s 1. julijem, odgovoril, da ne predvidevajo sprememb. V zadnjem času so vse kalkulacije preučili z ministrstvi, predvsem pa z zdravstveno zavarovalnico, vsi izračuni pa kažejo, da je prispevek, kot je zastavljen, ustrezen, je dejal. Delodajalske organizacije namreč pozivajo k zamiku ali postopnemu uvajanju prispevka.

"Tisto, kar je zdaj bolj pomembno pri dolgotrajni oskrbi, je, da z vsemi ekipami, ki so bile vzpostavljene, vključno s klicnim centrom, poskrbimo, da bodo ljudje čim prej dobili temeljite informacije o pravicah, ki jih bodo z dolgotrajno oskrbo pridobili, in da te pravice tudi začnemo čim bolj ažurno uveljavljati," je poudaril.

Dodatne zaposlitve

Maljevac pa je pojasnil, da so v rednih stikih s centri za socialno delo, da je v teh večina ekip že popolnjenih in da je čez sto dodatno zaposlenih, ki se že izobražujejo za ocenjevanje na terenu. Če bo treba, pa imajo tudi ekipo zunanjih ocenjevalcev, ki bodo priskočili na pomoč. Se pa Maljevac zaveda, da bodo "prvi meseci zagotovo izziv".