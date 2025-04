Vlada, ki se je s pripravo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju seznanila v četrtek, opozarja, da so spremembe potrebne predvsem zaradi prilagoditev sistema staranju prebivalstva. Hkrati je spomnila, da je reforma del zavez Slovenije v okviru načrta za okrevanje in odpornost.

S predlaganimi spremembami naj bi pokojninski sistem pripravili na demografski prehod in izboljšali blaginjo obstoječih in prihodnjih upokojencev. Ker bo zagotovljena njegova javnofinančna vzdržnost, hkrati pa bo bolj pregleden in razumljiv, bo zaupanje vanj po mnenju vlade večje.

Upokojitvena starost bo za dve leti daljša kot zdaj

Po predlogu bo zahtevana upokojitvena starost od leta 2035 za dve leti daljša kot zdaj. Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 pa bo vključevalo najugodnejših zaporednih 40 let zavarovanja, pri čemer bodo pet najmanj ugodnih let izločili.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe se bo z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 pa znašal 70 odstotkov. Pri usklajevanju pokojnin, pri katerem zdaj upoštevajo 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, pa bodo bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in manj rast plač. Nenazadnje je predvidena božičnica, ki naj bi bila prvič izplačana že novembra letos.