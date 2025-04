Poslanci so po dobrih 14 urah nekaj po polnoči končali razpravo o interpelaciji vlade, ki jo zaradi izjav premierja Roberta Goloba o pokojninski reformi iz leta 2012 vložila SDS. Ob koncu so s 30 glasovi za in 43 proti zavrnili sklep, po katerem bi DZ predlagal vladi, naj predčasno zaključi mandat.

V maratonski razpravi so opozicijski poslanci koaliciji očitali mrtvi tek, zavajanja in laži, koalicija pa je vračala s stališčem, da je šlo pri tokratni interpelaciji za farso, s katero je želela opozicija očrniti dosežke vlade.

Poslanec SDS Zvonko Černač je ocenil, da so poslanci SDS v razpravi nanizali vrsto argumentov, da je aktualna vlada neučinkovita, operativno vedno manj sposobna in da po treh letih tako rekoč nima česa pokazati. Tako so ob koncu razprave predlagali sklep, s katerim bi DZ vlado Roberta goloba pozval k odhodu.

V koaliciji sklepa pričakovano niso podprli

V koaliciji takega sklepa pričakovano niso podprli. Minister za obrambo iz vrst Svobode Borut Sajovic ga je pospremil z ugotovitvijo, da so "maske padle", saj da so poslušali celo sredo, da je volja volivcev sveta, dobili pa "za lase privlečen sklep, ki jemlje državljanom pravico, da postavijo vlado".

Mesec: Pokojninska reforma bo

Podpredsednik vlade in minister za delo iz vrst Levice Luka Mesec je zavrnil navedbe predlagatelja, da je vlada v mrtvem teku in da nas zato čaka prosti tek do volitev. Kot je dejal, se z navedbo "ne bi ne mogel bolj ne strinjati," strinja pa se, da je bila Slovenija predolgo v prostem teku.

Napovedal je, da bo predlog pokojninske reforme že kmalu na ekonomsko-socialnem svetu, ob čemer pričakuje, da bo usklajen s socialnimi partnerji. "Pokojninska reforma bo," je povzel.

Zakaj so poslanci SDS vložili drugo interpelacijo zoper vlade?

Poslanci največje opozicijske stranke so drugo interpelacijo Golobove vlade vložili zaradi premierjeve izjave, da je vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za skoraj 20 odstotkov. Iz tega po Golobovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev, saj jim je takratna vlada v resnici poslabšala položaj.

Černač je ob tem ocenil, da je šlo za namerno izrečeno manipulacijo in laž, ta pa je bila usklajena s podpredsednico DZ Natašo Sukič, s ciljem, da se v javnosti, predvsem pa pri upokojencih, pred prihajajočo pokojninsko reformo ustvari vtis, da je Janševa vlada leta 2012 poslabšala njihov položaj.

Sukič je priznala, da je v prvi izjavi o nižanju odmernih odstotkov in s tem pokojnin v času druge Janševe vlade naredila napako. Ki pa jo je pozneje javno priznala in hkrati utemeljila, zakaj še vedno meni, da so bili v tistem času sprejeti ukrepi škodljivi za upokojence.

Svoboda: Tokratna interpelacija je bila farsa

Po mnenju poslancev Svobode je bila tokratna interpelacija farsa, s katero je želela opozicija očrniti vlado Roberta Goloba."Današnja razprava je popolnoma nestrukturirana, nesmiselna in žaljiva," je med sejo poudaril poslanec Svobode Aleš Lipičnik. Kot največji dosežek aktualne vlade je izpostavil vrnitev v normalnost, "ki je vi, po izkušnjah, ki jih imamo z vami, niste sposobni," je očital predlagateljem.

Nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek razume ogorčenje opozicije glede delovanja vlade, a je hkrati ocenila, da je šlo za "populistično zlorabo instituta interpelacije", ki ga ni mogoče uporabljati zaradi "neke ponesrečene izjave premierja." Po njeni oceni pa je v parlamentu moč spremljati srdito bitko za upokojence, ki so velikansko volilno telo in "ki ga nobena resna stranka ne sme in ne more ignorirati".

Prvak opozicije Janez Janša v dvorani sicer ni razpravljal, je pa za Planet TV glede pokojninske reforme leta 2012 izpostavil, da se je takrat dejansko ustavilo padanje pokojnin, ki ga je povzročila Ropova pokojninska reforma. Spomnil je, da se o pokojninski reformi, ki je le na pol usklajena s socialnimi partnerji, razpravlja tudi v času aktualne vlade. "To je pomembna tema in ljudje morajo vedeti, da je ena in ena dva, ne pa ena in pol, kot je trdil Golob," je poudaril.

To je sicer že deseta interpelacija v aktualnem mandatu in druga zoper celotno vlado.