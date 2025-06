Ministrstvu za kulturo kot pripravljavcu predloga predlagajo umik četrtega, petega in šestega člena, ki določajo dodatne pristojnosti finančnemu odboru. Omenjeni členi po njihovi oceni predstavljajo tveganje za vnovično politizacijo javnega medija. Nove pristojnosti finančnega odbora namreč predvidevajo podajanje soglasij, in ne več mnenj, ki jih dokončno potrjuje svet zavoda.

Foto: Matic Prevc/STA Ker je en član finančnega odbora imenovan na predlog ministrstva za finance in en član na predlog ministrstva za kulturo, lahko to v kombinaciji z večjimi pristojnostmi in samostojnostjo pri nadzoru poslovanja privede do posrednega vplivanja vlade in pristojnih ministrstev na RTVS, so posvarili. Medtem je finančni odbor po zdajšnji ureditvi strokovni posvetovalni organ sveta, članov sveta pa niti posredno ne imenujejo ali predlagajo ministrstva ali vlada.

Za narodnostne programe vsaj deset odstotkov

Omenjeni členi, ki bi jih v društvu črtali, zdajšnjo neodvisnost zavoda ogrožajo. Razgrajujejo namreč mehanizme, ki so jo zagotavljali, so pojasnili.

Poleg tega se jim zdi predlagano letno sofinanciranje narodnostnih programov v višini osmih odstotkov zbranega RTV-prispevka nezadostno. Ta znesek naj bi po njihovem predlogu znašal deset odstotkov, hkrati pa naj bi sredstva za sofinanciranje prišla iz proračuna tudi drugih dejavnosti.

V povezavi z ureditvijo letnega usklajevanja RTV-prispevka z inflacijo bi ohranili zdaj veljavno vsebino, po kateri se višina prispevka določa z zakonom. Vlada v skladu z njo spremeni višino prispevkov za največ deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto.

Nenazadnje v društvu nasprotujejo rešitvi, da se glasbena, založniška in koncertna dejavnost enostavno premestijo v javno službo zavoda, ne da bi bila zagotovljena dodatna proračunska sredstva za njihovo delovanje. Ta sredstva morajo biti zagotovljena z zakonom, prav tako njihova višina na letni ravni, so pozvali. Kot so dodali, mora imeti namreč vlada možnost za dvig prispevka v primeru izrednih situacij in razvojnih potreb RTVS.