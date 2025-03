"Ostro protestiramo in obsojamo odločitev vodstva Večera o odpuščanju urednikov in novinarjev. Ta poteza, skupaj z ukinitvijo samostojnega uredništva priloge V soboto, predstavlja napad na kakovostno novinarstvo in degradacijo novinarskega poklica," so v javnem pismu zapisali pri Društvu novinarjev Slovenije, Sindikatu novinarjev Slovenije in predstavnikih zaposlenih na Večeru.

Odločitve, ki izhajajo zgolj iz kratkoročnih finančnih interesov, brez upoštevanja družbene odgovornosti medijev, so po mnenju podpisnikov javnega pisma nesprejemljive. Takšna ravnanja po mnenju podpisnikov pomenijo neposredno razvrednotenje novinarskega dela in sporočajo, da so kakovost, integriteta in izkušnje postranskega pomena. To je žalosten opomnik, kako se v medijskih podjetjih kapital postavlja nad javni interes in kritično misel, je med drugim zapisano v javnem pismu.

Kdo vse je podpisal javno pismo?

- Društvo novinarjev Slovenije,

- Sindikat novinarjev Slovenije,

- Aktiv Večera,

- Sindikat novinarjev časnika Večer,

- Svet delavcev Večera,

- Zastopstvo uredništva Večera.

Po mnenju podpisnikov javnega pisma je podobno dogajanje kot na Večeru tudi na Delu, kjer so nedavno odpustili štiri novinarje. Namesto da bi lastniki in vodstvo medijskih podjetij vlagali v razvoj novinarstva in s tem izvirne avtorske vsebine, krčijo število zaposlenih, vsebine pa se izmenjujejo med časopisi, opozarjajo podpisniki in dodajajo, da se sporni posegi dogajajo v času, ko za medije pristojno ministrstvo za kulturo napoveduje denarno pomoč časopisni panogi.

Podpisniki zato zahtevajo takojšnjo revizijo odločitve in pozivajo vodstvo Večera ter lastnike medija k odgovornemu ravnanju. Zahtevajo, da se prenehajo izvajati prakse, ki uničujejo novinarski poklic in slabijo demokratične temelje družbe.

"Ob tem znova pozivamo vse novinarske kolegice in kolege k solidarnosti. Povezati se moramo kot skupnost, saj bomo le tako obvarovali svoj ceh in lahko kakovostno opravljali svoje delo. Ne smemo dopustiti, da bi javnost ostala brez verodostojnih in poglobljenih novinarskih vsebin. Skupaj smo močnejši in skupaj bomo vztrajali pri obrambi neodvisnega novinarstva," so še zapisali podpisniki javnega pisma.