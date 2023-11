Popoldne v Mariboru Branje pred Večerom

Kot so opozorili zaposleni, je izvirni greh v tem, da sta jih nekdanja lastnika Večera Uroš Hakl in Sašo Todorović "izžela tudi na nepremičninskem področju". Med drugim sta leta 2021 prodala stavbo Večera in tako je medijska hiša v njej le še najemnik, čeprav so nekdanji zaposleni tudi finančno prispevali k njeni izgradnji.

Novinarski kolektiv časnika Večer popoldne na klopci pred Večerom na Ulici slovenske osamosvojitve pripravlja dogodek Branje pred Večerom, na katerem bodo brali prozo, poezijo in svoje razmisleke. Hkrati bodo izrazili nasprotovanje selitvi sedeža medijske družbe v prostore, ki so v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča.

Dogodka se bodo v podporo novinarjem udeležili vidni predstavniki iz sveta kulture in družbe, med njimi Večerova osebnost leta med kulturniki, pesnica in prevajalka Kristina Kočan, pesnica, kritičarka in dramaturginja Anja Zag Golob, pisatelj, zgodovinar in arheolog Vid Kmetič, učiteljica zgodovine Marjetka Berlič, bibliotekarka Ksenija Trs, pa tudi novinar Radia Maribor Stane Kocutar in predavateljica filozofije Maja Vačun. Večerovci bodo k mikrofonu povabili tudi mimoidoče.

"Selitev je absolutno nesprejemljiva"

Zaposleni v mariborski medijski hiši Večer so v ponedeljek po zboru delavcev soglasno opozorili, da je predlagana selitev v prostore v lasti mariborskega župana "absolutno nesprejemljiva", saj bi pomenila "nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost". Če jih lastniki in poslovodstvo ne bodo slišali, so napovedali stopnjevanje aktivnosti.

Kot je povedal predstavnik zaposlenih Rok Kajzer, so trdno prepričani, da bodo negativne posledice predlagane selitve za njihovo medijsko hišo bistveno večje od pričakovanega prihranka in zmanjšanja stroškov.

"Selitev v prostore Galerije Gosposka je nedopustna prvič zato, ker je zgradba, v kateri deluje uredništvo Večera, neločljivo povezana z mariborsko in slovensko medijsko krajino. Drugič pa zato, ker so prostori, v katere nas nameravajo preseliti, v lasti aktualnega župana," je dejal.

Tako kot novinarske organizacije in uredniški odbor tudi zbor zaposlenih pričakuje od lastnika in poslovodstva podjetja, da še enkrat premislita o odločitvi in storita vse, da Večer ostane v stavbi na Trgu Leona Štuklja, v kateri deluje od leta 1962.

Opeharjeni in finančno izžeti

Kot so opozorili zaposleni, je izvirni greh v tem, da sta jih nekdanja lastnika Večera Uroš Hakl in Sašo Todorović "izžela tudi na nepremičninskem področju". Med drugim sta leta 2021 prodala stavbo Večera in tako je medijska hiša v njej le še najemnik, čeprav so nekdanji zaposleni tudi finančno prispevali k njeni izgradnji. Ob tem so razočarani tudi nad odnosom župana Arsenoviča, ki zadeve noče uradno komentirati.