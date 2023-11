Društvo novinarjev: nasprotujemo zapiranju sodišč pred javnostjo

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) nasprotujejo zapiranju sodišč pred javnostjo, do česar bi po njihovem mnenju prišlo ob sprejetju nekaterih rešitev predlogov zakonov o sodiščih in o sodniški službi. Ministrstvo za pravosodje ob tem pozivajo, da umakne sporne predloge, ki zapirajo dostop javnosti do informacij iz pravosodja.

V DNS so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, šokirani nad predlogom zakona o sodiščih, ki ga je v začetku oktobra v javno razpravo poslalo ministrstvo za pravosodje. V skladu z najbolj spornim 117. členom zakona naj bi bile po novem namreč javne zgolj še tiste pravnomočne sodbe, ki bi jih vrhovno sodišče po lastni presoji samo objavilo na spletnih straneh sodišča.

Novinarjem in javnosti bi tako v celoti odvzeli pravno podlago, da bi do sodb, ki so izrečene v imenu javnosti, prišli prek zahtevkov, vloženih po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, je upravni odbor društva izpostavil v današnjem sporočilu za javnost.

Nasprotujejo tudi predlogu zakona o sodniški službi, ki v povezavi z načrtovanimi spremembami zakona o sodiščih zapira dostop do informacij o sodniški službi, med drugim do podatkov o plačah in prenehanju službenega razmerja sodnikov, ki so za vse druge javne funkcionarje javni.

Odmik od transparentnosti vej oblasti

"Prepričani smo, da bi takšne spremembe povzročile izjemno škodo informiranju javnosti, za Slovenijo pa bi to pomenilo odmik od dolgoletne prakse, ki jo zasledujejo vse demokratične države, to je transparentno delovanje vseh treh vej oblasti," so izpostavili. Po mnenju društva pa bi bila s tem kršena tudi ustavno varovana pravica javnosti do obveščenosti, ki jo s svojim delom zagotavljajo prav novinarji. "Kratenje in oviranje dela novinarjev zato pomeni kratenje te ustavne pravice," so opozorili.

Po oceni društva so določbe predlogov zakonov o sodiščih in o sodniški službi na področju dostopa do informacij o delu sodišč in opravljanju sodniške službe korak v napačno smer, zato pozivajo ministrstvo za pravosodje k umiku spornih predlogov, ki zapirajo dostop javnosti do informacij iz pravosodja.