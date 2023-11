Žugljev urad pregledoval bančne račune novinarjev Necenzurirano

Kriminalisti so kazensko ovadili Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce, grozi pa jim do tri leta zapora.

Kriminalisti so kazensko ovadili Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce, grozi pa jim do tri leta zapora. Foto: STA

Po poročanju portala Necenzurirano je urad za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil Damjan Žugelj (SDS), brez zakonske podlage pregledoval bančne račune njihovih novinarjev. Podatki, ki so jih dobili, so prišli v roke Janezu Janši.

"Afera slovenski Watergate", v katero je že dalj časa vpleten nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj, se poglablja. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je oktobra zaradi zlorabe položaja ali uradnih pravic vložil kazensko ovadbo zoper več uradnih oseb, zaposlenih v enem od državnih organov, ki se ukvarja s pregonom gospodarskega kriminala. Kot je poročal portal N1, gre za sume zlorab na uradu za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil Žugelj. Ta naj bi konec leta 2021 v manj kot treh tednih bankam poslal kar 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 ljudi in podjetij v Sloveniji. Kriminalisti so kazensko ovadili Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce, grozi pa jim do tri leta zapora, je še poročal N1.

Podatki prišli v roke Janeza Janše

Portal Necenzurirano zdaj poroča, da je urad v času, ko ga je vodil Žugelj, brez zakonske podlage pregledoval tudi bančne račune njihovih novinarjev. Podatki, ki jih je pridobil, so prišli v roke Janeza Janše.

Iz dokumentov in drugih podatkov, ki so jih v omenjenem uredništvu pridobili v zadnjih mesecih, je razvidno, da je Žugljev urad postopek pregledovanja bančnih računov novinarjev začel na podlagi prijave Roka Snežiča, prijatelja in svetovalca Janeza Janše. Prijava je bila v začetku novembra 2021, pol leta pred parlamentarnimi volitvami, poslana na finančno upravo (Furs), ta pa jo je odstopila Žugljevemu uradu. Uslužbenci urada so bančne podatke novinarjev začeli pridobivati le dan po tem, ko je Snežičevo anonimno prijavo objavil Bojan Požar, Janša pa je podatke z bančnih računov aprila 2022 navajal na enem od zaslišanj pred preiskovalno komisijo državnega zbora.

Kot so še zapisali, so na uradu pridobivali bančne podatke urednika Necenzurirano Primoža Cirmana, novinarja Tomaža Modica in takratne novinarke Vesne Vuković. Pregledali so tudi račun njenega ožjega sorodnika, ki je med preiskavo urada umrl. Pridobili so podatke o vseh transakcijah na teh računih za 15 let nazaj.