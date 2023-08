Brskanje po računih državljanov je grožnja ustavnemu redu in demokraciji

Vsako pregledovanje osebnih podatkov državljank in državljanov brez ustrezne zakonske podlage je grob poseg v zasebnost in je v nasprotju z vsemi družbenimi normami, se v NSi odzivajo na brskanje po bančnih računih državljanov, ki ga je izvajal urad za preprečevanje pranja denarja pod vodstvom Damjana Žuglja. Da tovrstna ravnanja urada pomenijo neposredno grožnjo slovenskemu ustavnemu redu in demokraciji, so prepričani v Gibanju Svoboda. Preostale parlamentarne stranke o zadevi molčijo. Sume zlorab bo ugotavljala preiskovalna komisija DZ.

Po medijskem razkritju, da je urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD) pod vodstvom Damjana Žuglja tik pred lanskimi parlamentarnimi volitvami brskal po bančnih računih številnih javnih oseb, tudi novomeškega škofa Andreja Sajeta, ne da bi za to imel ustrezno zakonsko podlago, smo za komentar tovrstnega početja prosili vse parlamentarne politične stranke. Gre namreč za močan sum političnih zlorab urada iz obdobja tretje vlade Janeza Janše, ki je Žuglja sicer imenovala na čelo urada. Žugelj je želel postopek izpeljati kar se da hitro, saj je hotel do podatkov priti še pred menjavo vlade in lastno razrešitvijo.

Preiskavo bančnega računa Sajeta naj bi po poročanju portala N1 na primer vodila kar dolgoletna in aktivna članica stranke SDS Petra Zakrajšek, tedanja uslužbenka urada. Od vsaj ene od bank jim je uspelo pridobiti za več let izpiskov transakcij s škofovega računa.

Brskali tudi po računu šefa Športne loterije

Še pred tem, ko si je tedanja Janševa vlada prizadevala spremeniti igralniško zakonodajo, je Žugljev urad brskal tudi po bančnih podatkih predsednika uprave Športne loterije Luke Steinerja, je poročal portal Necenzurirano.

S spremembo zakonodaje je vlada želela ukiniti monopol Športne loterije in tako omogočiti, da bi lahko na trg športnih stav vstopili novi igralci iz tujine. Načrtovani popravki so bili po navedbah portala Necenzurirano pisani tudi na kožo avstrijski multinacionalki Novomatic, ki je imela takrat zelo dobre zveze v SDS.

Obstajajo tudi sumi, da je Žugljev urad med svojim mandatom pridobival podatke z bančnih računov lastnikov in direktorjev nekaterih slovenskih medijev.

Slovenski Watergate političnih strank ne zanima preveč

Večina parlamentarnih strank noče govoriti o aferi, ki se je je v medijih že oprijelo poimenovanje slovenski Watergate - po enem najhujših političnih škandalov v ameriški zgodovini. Na konkretna vprašanja portala Siol.net so se na kratko in precej na splošno odzvali le v vladajoči stranki Gibanje Svoboda in opozicijski NSi.

Oboji ostro obsojajo ravnanje urada in poudarjajo, da je takšno početje v demokratičnih državah nesprejemljivo. Odgovorov preostalih strank - med drugim smo jih vprašali, kako bi se odzvali, če bi v uradu brskali po bančnih računih najvišjih predstavnikov njihovih strank - nismo prejeli.

"Poudariti želimo, da so kakršnekoli zlorabe institucij, še posebej tistih z represivnimi pooblastili, v politične ali druge namene v demokratičnih državah nesprejemljive in zavržne, zato jih najostreje obsojamo. Ravnanja UPPD, ki so jih v zadnjih tednih razkrivali mediji, pomenijo neposredno grožnjo slovenskemu ustavnemu redu in demokraciji. Razgaljajo tudi dvoličnost največje opozicijske stranke, ki javno obsoja totalitarne režime, medtem ko so v času njene vlade njeni ljudje v vrhovih posameznih institucij očitno izvajali prakse, značilne za te iste režime," opozarjajo v največji vladni stranki.

Sum zahteva temeljito preiskavo in ukrepanje pristojnih organov

Da je vsako pregledovanje osebnih podatkov državljank in državljanov brez ustrezne zakonske podlage grob poseg v zasebnost in v nasprotju z vsemi družbenimi normami, opozarjajo tudi v NSi. "NSi takšnim praksam odločno nasprotuje. Če obstaja sum, da so se dogajala takšna nezakonita dejanja, to zahteva temeljito preiskavo in ustrezno ukrepanje pristojnih organov," poudarjajo.

Z namenom, da se sumi morebitnih zlorab razčistijo, so poslanci Svobode predlagali razširitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki je že začela delo. Gre za preiskovalno komisijo o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih postopkov in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja. Njen predsednik je Miha Lamut (Svoboda).