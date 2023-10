NPU kazensko ovadil Žuglja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je po navedbah novičarskega portala N1 zaradi suma zlorabe položaja na specializiranem državnem tožilstvu kazensko ovadil Damjana Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce. V času prejšnje vlade naj bi vpogledovali v bančne račune več kot stotih posameznikov in podjetij v Sloveniji.

Urad za preprečevanje pranja denarja, ki ga je v času tretje vlade Janeza Janše vodil Damjan Žugelj, je konec leta 2021 v manj kot treh tednih bankam poslal kar 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 ljudi in podjetij v Sloveniji.

Kriminalisti NPU so zdaj zaradi suma zlorabe uradnega položaja kazensko ovadili Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce. Grozi jim do tri leta zapora.

Brskanje po občutljivih podatkih

Kot poroča N1, dokazi kažejo na možnost ene največjih zlorab državne institucije pri nas, zelo verjetno v politične namene. Nekateri tedanji uslužbenci urada, ki so imeli vpogled v najbolj občutljive podatke, so bili člani stranke SDS.

Kot kaže, je bil glavna tarča Žugljevega urada Dragan Šolak, vpoglede v 195 transakcijskih računov 107 fizičnih oseb in podjetij v Sloveniji pa je urad sprožil na podlagi anonimke.

Med drugim so pregledovali Branka Čakarmiša, generalnega direktorja Pro Plusa, direktorja Športne loterije Luko Steinerja in škofa Andreja Sajeta.

Kot kaže, so se osredotočili na račune ljudi, ki so zasebno ali poslovno povezani s Šolakom, med drugim so iskali tudi bančne račune srbskega opozicijskega voditelja Dragana Đilasa.

Šolak – trn v peti Vučića

Dragan Šolak v Sloveniji posluje že leta, od junija 2021 v okviru njegove skupine United v Sloveniji deluje tudi portal N1.

Ker je v Srbiji N1 eden od redkih medijev, ki ni pod nadzorom predsednika Aleksandra Vučića, ta poskuša Šolaka onemogočiti na različne načine. Tako se ugiba, da se je Vučić z vpogledi v račune tudi na ta način želel dokopati do občutljivih podatkov o Šolaku iz Slovenije.

Žugelj je namreč priznal, da je izmenjava podatkov med slovenskim in srbskim uradom, ki ga vodi Vučiću zvesti nekdanji obveščevalec, potekala.

Zanikal pa je vezano trgovino, po kateri bi pred slovenskimi in srbskimi volitvami 2022 srbski urad za Janševe predvolilne potrebe zbral občutljive podatke o balkanskih poslih GEN-I in Robertu Golobu, slovenski pa za potrebe Vučića občutljive podatke o Šolaku in Đilasu, še poročajo na N1. Namigovanja je zanikal tudi Janez Janša.