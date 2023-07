Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urad za preprečevanje pranja denarja je v obdobju, ko ga je vodil Damjan Žugelj (SDS), brez pravne podlage pridobival podatke o Sajetovih bančnih računih, so pred dnevi pisali na portalu Necenzurirano.si, na kar so se danes odzvali iz Sajetove pisarne.

"Škof Andrej Saje s početjem urada ni bil seznanjen, prav tako ne, da je bil zoper njega voden kakršenkoli predkazenski postopek, povezan s področjem gospodarskega kriminala. Ni nam znano, zakaj je prišlo do nedopustnega pregledovanja računov brez pravne podlage," so komentirali v tajništvu Slovenske škofovske konference.

Žugelj je podatke pridobil tik pred razrešitvijo

Portal Necenzurirano.si je namreč poročal, da je Žugelj malo pred zamenjavo oblasti prišel do bančnih podatkov škofa Andreja Sajeta. Podatke je želel imeti še pred lastno razrešitvijo, kar naj bi mu s pomočjo njegovih uslužbencev tudi uspelo, še pišejo na Necenzurirano in dodajajo, da jim je na uradu od vsaj ene od bank še pred 1. junijem, torej pred razrešitvijo Žuglja, uspelo pridobiti za več let izpiskov transakcij s škofovega računa.

Kot piše Necenzurirano.si, naj bi Žugelj podatke pridobil, ker si je očitno več ljudi želelo oblatiti škofa Sajeta. Anonimna prijava, ki jo je urad uporabil kot "pokritje" za pridobivanje njegovih bančnih podatkov, je namreč kmalu zatem, avgusta lani, prišla do več slovenskih medijev. V njej je neznani avtor škofu očital "sum storitve kaznivega dejanja davčne utaje in davčne kršitve", ker naj bi nepravilno prijavil dohodke iz Avstrije, poroča Necenzurirano.si.