Saje pri maši za domovino: Ljubite vse, tudi tiste, ki so vam nasprotni

Pred dnevom državnosti so škofje v ljubljanski stolnici darovali sveto mašo za domovino, ki so se je med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in varuh človekovih pravic Peter Svetina. Mašo je vodil predsednik SŠK Andrej Saje, ki je zbranim dejal, da ljubezen v svetu krutih odnosov ni sladko čustvo, temveč zvestoba in sposobnost, da zdržijo na poti, ki so se ji zavezali v dobro drugih. Ob tem jih je pozval, naj ljubijo vse, tudi tiste, ki so jim nasprotni.

Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje je v pridigi pri maši za domovino povedal, da je ljubezen tudi zvestoba vrednotam, v katerih so nas vzgajali starši, učitelji in drugi vzgojitelji, ter odgovornost do sebe in do skupnosti, ki se izraža v ustreznih dejanjih in v spoštovanju dogovorov ter pravil.

Meni, da je nekatere ljudi ali ustanove težko ljubiti, ker jih ne razumemo ali ker oni ne razumejo nas. Ljudje po naravi nismo pripravljeni dati v svojem srcu prostora tistim, ki nam povzročajo trpljenje. Po njegovih besedah jih je težko ljubiti, ker nas obrekujejo, sejejo laži, vstopajo v naš osebni prostor nasilno in nepotrpežljivo. Težko in nemogoče je ljubiti tiste, ki zatirajo starca, reveža, nezaposlenega, ženske, otroke, je dodal.

"Molitev za tiste, ki nas preganjajo, je poseben izraz ljubezni. V taki molitvi se soočamo s težkimi čustvi do teh ljudi. Ko zanje molimo, jim za trenutek v lastnem srcu ponudimo prostor srečanja z Bogom," je povedal. Po njegovih besedah to ne pomeni, da se je treba odpovedati svojim vrednotam, prav tako se nihče ni dolžan izpostavljati napadom.

Saje se je v pridigi dotaknil tudi smrti. Po njegovih besedah je smrt nasilen zaključek življenja celo takrat, ko jo oblečemo v pravico odločanja o času in načinu. Dodal je, da ljudje posegamo v naravni red stvari, a da ima vsako dejanje sebi lastne posledice. "Dejanje dobrote in spoštovanja vodi v življenje. Dejanje sebičnosti ali laži v nasprotno smer," meni.

"Zaskrbljeno opazujemo, kako se roka neželene smrti izteza na ljudi v naši bližini in v svetu, v raznih vojnih žariščih. Hvaležni smo, da živimo v miru, solidarno spremljamo stisko od vojne prizadetih ljudi in gostoljubno sprejemamo tiste, ki trkajo na naša vrata," je povedal.

Ob koncu se je zahvalil za domovino, njene tvorce, prebivalce in voditelje ter prosil, naj "med nami živijo in cvetijo edinost, sreča in sprava, da se bosta mir in sožitje razlivala na rodove, ki živijo v nebesih pod Triglavom".