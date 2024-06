Slovensko škofovsko konferenco (SŠK) je razočarala podpora referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Hkrati pa jo je izid pozitivno presenetil, saj je napovedal, da bo ob sprejetju tovrstnega zakona še kako možen zakonodajni referendumski padec, je za STA navedel tiskovni predstavnik SŠK Gabriel Kavčič.

Kavčič je prepričan, da referendumski rezultati sami po sebi veliko povedo. "Ob 40-odstotni udeležbi manjkata skoraj dve tretjini volilnega telesa, zmaga zagovornikov predčasnega končevanja življenja pa je bila zelo tesna, vsekakor pretesna za tako resno vprašanje," je zapisal.

Meni, da se je izkazalo tudi zavajanje "raznih anket javnega mnenja, ki so tokrat (ponovno) povsem zgrešile tako pri volitvah kot pri referendumskih rezultatih". Dodal je, da če so ankete prav merile javno mnenje, pa je tesen izid referenduma toliko večji uspeh za zagovornike svetosti življenja, saj jim je uspelo prepričati slabo polovico udeležencev referenduma.

Kavčič: Izvoljeni predstavniki ljudstva bi morali zdaj imeti še bolj tresočo roko ob sprejemanju tovrstne zakonodaje

"Vsekakor tesen rezultat ne more biti interpretiran kot 'jasen signal zakonodajalcu' (kot so zapisali podporniki), temveč bi morali imeti izvoljeni predstavniki ljudstva zdaj še bolj tresočo roko ob sprejemanju tovrstne zakonodaje," je navedel.

V referendumsko kampanjo se je po njegovih besedah kot pomemben del slovenske civilne družbe aktivno vključila tudi Katoliška cerkev. Predvsem Gibanje za življenje in Združenje katoliških zdravnikov sta kot soorganizatorja referendumske kampanje slovenski družbi prostovoljno in aktivno predstavljala tudi katoliško mnenje o evtanaziji in samomoru s pomočjo, je spomnil Kavčič.

"Kampanja je minila mirno, a je pokazala tudi na določeno mero 'demokratične nezrelosti' slovenskega naroda, saj mnogi še danes ločitev države in Cerkve razumejo kot 'izločitev Cerkve iz družbe', pri čemer Cerkvi jemljejo pravico do javnega izražanja mnenj," meni.

"Slovenija nujno potrebuje boljše zdravstvo, boljšo paliativno nego"

V odzivu za STA je zapisal, da Katoliška cerkev nadaljuje svoje delo na področju skrbi za ranljive in bolne, hkrati pa se ne bodo naveličali ljudem pojasnjevati, kako dragoceno je človeško življenje.

"Slovenija po naše ne sme iti po poti uvajanja smrti na zahtevo, temveč nujno potrebuje boljše zdravstvo, boljšo paliativno nego, več družbene solidarnosti in več krščanskega razumevanja dragocenosti vsakega človeškega življenja," je še zapisal Kavčič.

Za zakonsko ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je na nedeljskem posvetovalnem referendumu izreklo 54,84 odstotka volivcev, proti jih je bilo 45,16 odstotka, kažejo delni neuradni rezultati po 99,98 odstotka preštetih glasovnicah.