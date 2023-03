Spopad v Mariboru: Golobovi svetniki Arsenoviča označili za šerifa

"Mislili smo, da so časi šerifov mimo, a žal ni tako. Takšen način delovanja ni v skladu z našimi vrednotami," so delovanje Saše Arsenoviča opisali svetniki Gibanja Svoboda.

Vodja svetniške skupine Vojko Flis je na novinarski konferenci poudaril, da so si vseskozi prizadevali za konstruktivno sodelovanje z županom, a so razočarani nad njegovim delovanjem in vedenjem. "Želimo si predvsem strpen dialog in spoštovanje dogovorov, posebna skrb pa mora biti posvečena socialnemu statusu meščanov in meščank," je dejal.

Svetniki: Prav zagotovo ne sedimo v mestnem svetu, ker ne bi imeli nič pametnega početi

"Povsem razumljivo je, da lahko imamo različne poglede na to, kako naj se mesto razvija, vendar si želimo, da bi se o teh različnih pogledih pogovarjali in iskali neko skupno pot," je dodal. Po besedah Flisa je bil takšen tudi njihov dogovor z županom po lanskih volitvah, a do vsebinskih pogovorov sploh niso prišli, temveč so bili soočeni z enostranskimi odločitvami županove ekipe in žalitvami.

"Mestni svetniki Gibanja Svoboda prav zagotovo ne sedimo v mestnem svetu zato, ker ne bi imeli nič pametnega početi, ampak ker smo prepričani, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pripomoremo k razvoju Maribora," je dodala ena od 11 mestnih svetnikov te stranke v 45-članskem mestnem svetu Karin Jurše.

Takšen način delovanja ni v skladu z vrednotami Gibanja Svoboda

Pojasnila je, da so se zelo resno lotili obravnave občinskega proračuna, a niso bili upoštevani. "Takšen način delovanja ni v skladu z našimi vrednotami, kakor je že povedal premier Golob, in menimo, da na tej točki ne moremo vstopati v koalicijo, smo pa seveda pripravljeni podpreti vse projekte, ki bodo v korist Maribora," je dodala.

Na vprašanje, ali je nesodelovanje v županovi koaliciji dokončna odločitev, je Flis odgovoril, da "če bo prišlo do strpnega in konstruktivnega dialoga, kjer se bomo lahko pogovarjali o vsebinskih vprašanjih, so vse poti odprte". Poudaril je, da niso resnične navedbe, da imajo v njihovi stranki kakšne posebne kadrovske apetite, ampak želijo le ustrezno upravljanje občine, brez pretiranega zadolževanja in obremenjevanja meščanov.

Zato po besedah Karin Jurše tudi ne morejo privoliti v predlagane podražitve. Menijo, da so pretirane, kar je med drugim utemeljila s tem, da "v drugih občinah niso tako enormne".

Županova ekipa je pritiskala na predsednika nadzornega sveta javnega podjetja Snaga za zamenjavo direktorja

Mestni svetnik Milan Lukić, ki je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja Snaga, je potrdil, da je županova ekipa pritiskala nanj za zamenjavo direktorja Franca Dovra, čeprav ta uspešno vodi podjetje in ima zaupanje delavcev. "Gre za stalno ponavljajoče se vzorce delovanja župana. A v tem primeru je naletel na osebo, ki razmišlja s svojo glavo, ne pa z glavo župana. Že to, da je menil, da lahko z mano manipulira, je skrajno žaljivo zame," je dejal.

Poslanka DZ Lena Grgurevič je poudarila, da je njihova stranka "ves čas delovala v dobrobit Maribora" in namerava tako delovati tudi v prihodnje. Med dosedanjimi dosežki za mesto je navedla zagotovitev denarja za začetek gradnje zahodne obvoznice in atletske ogrevalne steze, dvig povprečnin ter selitev ministrstva za digitalno preobrazbo v Maribor. Po njenih besedah si bodo prizadevali tudi za odpravo podfinanciranja občine, a je to zelo zapletena naloga, zato se je tudi ni upala lotiti nobena vlada doslej.

Poleg Gibanja Svoboda je Arsenovič v koalicijo povabil še SD, Gasilce Maribora, Listo kolesarjev in pešcev ter NSi, s katerimi ima 18 glasov v 45-članskem mestnem svetu.