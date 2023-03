Golob: Vsem ljubljanskim svetnikom bomo izdali opomin #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po seji izvršnega odbora je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob podal izjavo za medije. Spregovoril je problematiki starostnikov, za katere so ustanovili iniciativno skupino, nadaljeval pa je z razmerami v mestni občini Ljubljana in Maribor. Za ljubljanske mestne svetnike, ki so glasovali za za dodatek za delovno uspešnost direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič, je napovedal izdajo opomina.