Danes sta se premier Robert Golob in gospodarski minister Matjaž Han sestala s predsednikom uprave družbe Sandoz Richardom Saynorjem ter predsednikom uprave Leka in predsednikom Sandoza Slovenija Robertom Ljoljem. Han in Ljolj sta na srečanju podpisala pismo o nameri večstomilijonske investicije v Lendavi.

V novem proizvodnem obratu, ki naj bi ga postavili v dveh letih, nameravajo proizvajati podobna biološka zdravila. Načrtovana naložba bo znašala približno 375 milijonov evrov, ustvarili pa naj bi tudi okoli 300 novih delovnih mest.

"Podpisali smo memorandum za naložbo za izdelovanje podobnih bioloških zdravil. Verjamemo, da je danes pomemben dan tako za Slovenijo kot Sandoz ter tudi Lek, ki je eno od vrhunskih podjetij pod okriljem skupine Sandoz. V Sloveniji načrtujemo pomembno naložbo. Smo globalni pionirji podobnih bioloških zdravil in svoje razvojne cilje nameravamo uresničiti tudi v Lendavi. Povpraševanje raste, zato bo sektor teh zdravil zagotovo rasel še naprej," je po podpisu povedal Saynor.

✅ Vlada Republike Slovenije in Lek farmacevtska družba d.d., član skupine Sandoz, sta danes podpisala memorandum o soglasju o načrtovani naložbi v visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi. pic.twitter.com/jPZRCfSX2B — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 9, 2023

Premier Golob pa je dejal: "V resnici je danes zelo pomemben dan za Slovenijo, saj je skupina Sandoz dokazala, da živimo v deželi s cvetočim gospodarstvom, stabilnim političnim sistemom in privlačnim okoljem za tuje neposredne investicije. Gre za največjo enkratno novo naložbo v zgodovini Slovenije."

Poudaril je še, da je pomembno, da ločevanje Sandoza in Novartisa poteka skozi pospešene investicije na našem trgu in ne z njihovim zmanjševanjem. Tudi dejstvo, da ne gre za naložbo v Ljubljani, ampak v Prekmurju, pomeni, da se bo začel zmanjševati razvojni zaostanek za preostalo Slovenijo. "Za to sem tudi hvaležen Sandozu," je še dodal Golob.

Sandoz signs Memorandum of Understanding to build new biologics production plant in Slovenia, to support increasing global demand for #biosimilar medicines. Read more: https://t.co/bVRXrKING5 pic.twitter.com/ZFnsOx5g8A — Sandoz (@Sandoz_Global) March 9, 2023

Država bo prispevala sredstva v obliki neposredne pomoči v višini od 50 do 55 milijonov evrov. Premier je še dodal, da je prednost investicij farmacevtskega sektorja ta, da imajo podjetja, preden gredo v naložbo, že tudi zemljišče, dovoljenja in dogovore z razvojno-raziskovalnimi institucijami, kako bodo zapolnili kapacitete. Ne vstopajo na podlagi kratkoročnih koristi in tudi Sloveniji ni treba sprejemati nekih dodatnih zakonov, da bi lahko uresničili naložbo, je še poudaril Golob.