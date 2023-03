Zdravstvo: več sto direktorjev nezadovoljnih s plačilom, grozijo z odstopom

Opozorili so, da tisti direktorji, ki so po poklicu zdravniki, razmišljajo o odstopu.

Opozorili so, da tisti direktorji, ki so po poklicu zdravniki, razmišljajo o odstopu. Foto: Shutterstock

Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so zagrozili, da bodo odstopili, če vlada v tem mesecu ne bo odpravila plačnih nesorazmerij, poroča N1. "Nimamo več nikakršnega motiva za nadaljevanje dela na vodilnih delovnih mestih za bistveno nižjo plačo od kolegov, zato razmišljamo o odstopu s svojih funkcij," so napisali v pismu, ki so ga poslali premierju Robertu Golobu. Podpisali so ga 103 direktorji oziroma strokovni direktorji iz 77 bolnišnic, zdravstvenih domov in javnih inštitutov s področja zdravstva.