Vandali popisali pročelje poslanske pisarne Gibanja Svoboda v Brežicah

Gibanje Svoboda | Foto STA

Foto: STA

Neznani storilci so tri dni zapored z grafiti popisali pročelje prostorov, v katerih je pisarna Gibanja Svoboda v Brežicah. V stranki vandalizem ostro obsojajo, zadevo pa so že prijavili policiji.

"Tovrsten vandalizem storilcev ostro obsojam in ocenjujem kot neproduktiven. Dogodki, povezani z nasilništvom, so tudi nas globoko prizadeli, si pa v Svobodi in koaliciji močno prizadevamo, da se težave na področju varnosti in sobivanja rešujejo celostno – tako z varnostnega kot socialnega vidika. V tem trenutku pa je za vse nas najbolj pomembno zagotoviti varnost za vse prebivalke in prebivalce. In ravno v to smer gredo ukrepi, ki bodo v najkrajšem času sprejeti najprej na vladi in potem v državnem zboru," je povedala vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. "Svobodi je blizu dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev – ne pa vandalizem in spodbujanje sovraštva," so poudarili.

Vandalizem se je zgodil po tem, ko je Novo mesto pred dobrim tednom pretresel smrtonosen napad na Aleša Šutarja. Vlada z namenom zagotavljanja varnosti prebivalcev na območju jugovzhodne Slovenije pripravlja več zakonodajnih ukrepov. 

