Večerovi novinarji proti selitvi v županove poslovne prostore

Kot so navedli v sporočilu za javnost, nameri o selitvi iz stavbe simbolnega pomena v središču Maribora nasprotujejo uredniški odbor Večera, svet delavcev, Večerov aktiv Društva novinarjev Slovenije, zastopstvo uredništva Večera, sindikat novinarjev Večera in sindikat Pergam. Prepričani so, da bodo "negativne posledice in s tem cena selitve za medijsko hišo Večer bistveno večje od pričakovanega prihranka in zmanjšanja stroškov, čemur sta pri svoji končni odločitvi izključno sledila lastnik in poslovodstvo". "Razumemo položaj podjetja v vse težjih pogojih poslovanja, a hkrati pričakujemo širši uvid ob razumevanju pomena ohranjanja verodostojnosti, zaupanja javnosti in s tem vloge in pomena medijev in novinarstva," so navedli.

Po njihovem mnenju bi bila potrebna strateška vlaganja v izboljšanje delovnih pogojev vseh zaposlenih, krepitev novinarske redakcije in medija nasploh, ne pa nadaljnje slabljenje ob krčenju stroškov, "ki s selitvijo gotovo ne bo zadnji ukrep racionalizacije v medijski hiši in celotni skupini lastnika".

Zaposleni na Večeru so prepričani, da je selitev v poslovne prostore Galerije Gosposka vsaj dvojno negativna in nedopustna, in sicer prvič zato, ker je zgradba, v kateri zdaj deluje uredništvo Večera, "prepoznana kot neločljiv del medijske identitete, kot del dolgo grajene tradicije in temelj integritete medija, ki ostaja verodostojen, profesionalen in zaupanja vreden kljub zaostrenim razmeram na medijskem trgu". Drugi razlog pa vidijo v tem, da so prostori, v katere nameravajo kot najemnika vseliti Večer, v lasti aktualnega župana mestne občine Maribor Saše Arsenoviča. "Menimo, da bi pri tovrstnih odločitvah, ne glede na to, kdo konkretno je ali bo župan, pri vstopanju v kakršnekoli poslovne odnose morali presojati bistveno širše posledice, kot videti predvsem morebitno cenovno ugodnost," so pojasnili.

Ob tem so navedli, da sta uprava in lastnik sicer za optimizacijo previsokih stroškov iskala še druge možnosti in "do neke mere resda prisluhnila izraženim pomislekom in pričakovanjem zaposlenih, da ne izbereta najslabše, a tudi predstavljene alternative so bile po naši oceni slabe". "Selitev v prostore aktualnega nosilca lokalne politične oblasti je po naši oceni nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost, ki bi lahko z enim zamahom zamajal ugled Večera. Prepričani smo, da neodvisna medijska hiša ne more in ne sme biti v ničemer odvisna od katerekoli oblasti, še posebej to velja za še bolj občutljivo lokalno okolje," so poudarili.

Spomnili so, da se na Večeru že dlje soočajo z racionalizacijami in optimizacijami, ki niso v prid ne zaposlenim ne podjetju, a so jih sprejemali in razumeli, ker so hoteli "konstruktivno soprispevati k ohranjanju in razvoju medija" in ker so prepričani, da še vedno delajo dobro.

"Več kot jasno je sicer tudi, da so k sedanjemu položaju prispevale poteze preteklih nestrateških lastnikov Uroša Hakla in Saša Todoroviča, ki sta v mediju videla zgolj sredstvo za dosego drugih poslovnih interesov in dobiček ter ga izžela, tako da je v celoti ostal brez nepremičnega premoženja. Med drugim sta tik pred prodajo Večera leta 2021 prodala tudi stavbo Večera, v kateri je časopis od leta 1962," so pojasnili.

Na Večeru bo danes v zvezi s selitvijo potekal zbor delavcev. Za izjave za javnost bodo predstavniki zaposlenih na voljo ob 13. uri pred poslopjem Večera v Mariboru.

V časniku Večer so danes objavili tudi izjavo Mihe Klančarja, ki vodi poslovodstvo Večera, da je vodstvo medijske hiše pred selitvijo podjetja s tradicionalne lokacije izvedlo temeljita pogajanja z lastniki poslovnih zgradb v Mariboru. "Vodilo je bilo, da za vzdržno in najboljšo ceno ostanemo v centru mesta, blizu bralcem, in da pospešeno razvijamo podjetje na digitalnem področju," je pojasnil Klančar. Po njegovih navedbah bodo namesto vlaganja sredstev v nepremičnino razvijali vsebino in še bolj kakovostno opravljali delo za javnost.

"Kdo je lastnik prostorov, ki jih najema podjetje, na uredništvo nima prav nobenega vpliva, saj je slednje pri svoje delu popolnoma avtonomno in neodvisno, kar je bila in ostaja zaveza vodstva in kar smo in bomo vsak dan dokazovali z vsebino našega časnika," je zatrdil Klančar. Tudi mnenja o poslovni škodi, ki jo bo to povzročilo, so po njegovih besedah popolnoma neutemeljena. Večer bo namreč, kot je navedel, z racionalizacijo stroškov bolj finančno stabilen, kar samo dodatno podpira oziroma je največja garancija za uredniško neodvisnost, hkrati pa bo s tem sprostil sredstva za vlaganja, ki so želena in potrebna.

"V teh za medijsko industrijo težkih časih, ko je potrebna celovita transformacija naših poslovnih modelov, ni recept za uspeh pogled nazaj, ampak pogled naprej. Tega nam novi prostori omogočajo. Sicer pa Večer ni zgradba, Večer smo ljudje, ustvarjalci in bralci, je medij, ki ostaja srce Maribora, regije in je simbol neodvisnega novinarstva. To je zaveza vseh nas in sedež podjetja tega ne bo spremenil," je še navedel Klančar.