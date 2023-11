V Mariboru protestni shod proti selitvi medijske hiše

Zaposleni v mariborski medijski hiši Večer so prejšnji teden javnost opozorili, da je predlagana selitev Večera iz zdajšnje zgradbe, ki sta jo prejšnja lastnika pred časom prodala, v prostore, ki so v lasti župana, "absolutno nesprejemljiva".

Zaposleni v mariborski medijski hiši Večer so prejšnji teden javnost opozorili, da je predlagana selitev Večera iz zdajšnje zgradbe, ki sta jo prejšnja lastnika pred časom prodala, v prostore, ki so v lasti župana, "absolutno nesprejemljiva". Foto: STA

Hkrati bo za tiste, ki so v Ljubljani in bi prav tako radi izrazili osebno podporo, ob isti uri protest potekal tudi pred vhodom v Radiotelevizijo Slovenija.

Zaposleni: To je nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost

Zaposleni v mariborski medijski hiši Večer so prejšnji teden javnost opozorili, da je predlagana selitev Večera iz zdajšnje zgradbe, ki sta jo prejšnja lastnika pred časom prodala, v prostore, ki so v lasti župana, "absolutno nesprejemljiva", saj bi pomenila "nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost".

Kot je povedal predstavnik zaposlenih Rok Kajzer, so trdno prepričani, da bodo negativne posledice predlagane selitve za njihovo medijsko hišo bistveno večje od pričakovanega prihranka in zmanjšanja stroškov.

Selitev v prostore Galerije Gosposka je po njihovem mnenju nedopustna prvič zato, ker je zgradba, v kateri deluje uredništvo Večera, neločljivo povezana z mariborsko in slovensko medijsko krajino, drugič pa zato, ker so prostori, v katere jih nameravajo preseliti, v lasti aktualnega župana.

Ob tem prek spleta že nekaj dni poteka tudi podpisovanje peticije Za Večer! Proti selitvi, za avtonomijo novinarstva, s katero prav tako opozarjajo, da je selitev v prostore aktualnega nosilca politične moči nesprejemljiva.

"Večer je nacionalni, regionalni in lokalni medij in ima Maribor v svojem bistvu. Visoko profesionalni in neodvisni novinarji, ki pokrivamo teme v mestu, bi bili s selitvijo izpostavljeni dvomom o verodostojnosti, kar je nedopustno," so zapisali v peticiji, ki jo je do zdaj podpisalo že več kot 600 ljudi.